Ekrem İmamoğlu, Batman'da: "Kayyumlar Gidecek, Halkın Dediği Olacak"

Haber : OKTAY YILDIRIM - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman'da yurttaşlara seslenirken "15 Mayıs'ta ülkeye demokrasi gelecek. Şehirlerimize demokrasi gelecek. Kayyumlar gidecek, halkın dediği olacak. Milletin seçtiği kişi, şehirleri yönetecek. Bağımsız yargının; hak, hukuk, adaletin ışığı herkesi eşitler. Adaletin Ekrem'i de olmaz, Selahattin'i de olmaz. Adalet herkese. Başkası düşünülemez. Yargısız infaz, hiçbir vatandaşa hak görülemez. Adil yargı istiyoruz. Siyasetin silahı gibi kullanılan yargı olmaz. Adil yargı, adaletli yargılanan bir ortam; ona kimse bir şey demez. Evrensel hukukun verdiği karar, kimsenin canını yakmaz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Batman'da miting düzenledi. Konuşma yapacağı alana girerken meşalelerle karşılanan İmamoğlu'nu taşıyan otobüs, yoğun ilgi altında güçlükle ilerledi. Meydanı dolduran kalabalığı eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte selamlayan İmamoğlu şunları söyledi:

"'İSTANBUL'U KAYBEDEN TÜRKİYE'Yİ KAYBEDER' DEDİLER. SON YILLARDA BİR TEK BUNU DOĞRU SÖYLEDİLER: Bu öğretmen işi bizim. Öğretmenler bize emanet. Eğitimi ayağa kaldıracağız. 100 bin öğretmeni atama konusunda Cumhurbaşkanı'mızın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü tekrar etmek istiyorum. Van'dan geliyorum, sabah Ağrı'daydım. Kucaklaştık. Yüreğimizi sırtı, yüreğimiz ısındı, gönlümüz ısındı. Şimdi ne güzel Batman'da sizlerleyim. Liseli, iktidar istiyor. Gençlerin heyecanını her yerde. İnanın onların adalet talebi, eşitlik talebi, özgürlük talebi, demokrasi talebi… En çok da hoşuma giden; gençler diyor ki 'Başkanım, hak yemem, hakkımı da yedirmem'. İşte bu, bizim vatandaşımız bu. ' İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder' dediler. Son yıllarda bir tek bunu doğru söylediler. Başka doğruları yok zaten. Bu doğru yolları yaşatacağım. Hep birlikte yaşatacağız. İnşallah Batman'ı aydınlatan bir vizyonu ortaya koyacağız, hiç endişeniz olmasın. Sevgili hemşerilerim; sizlere İstanbul'un sevgilerini getirdim. Batman hem çok kadim hem çok eski, Mezopotamya'nın kadim tarihinde var olan, ama bir o kadar da yeni bir şehir. Dalları, Anadolu'nun güzel ve o güzel aydınlık geleceğindedir. İkinci gelişim bu. 23 Haziran seçimlerinden sonra değerli, o zaman il başkanımızdı, milletvekili adayımız Hüseyin Yaşar'ın yeğeni Cihan'ın düğünü için gelmiştim. O sevgili eşiyle bugün karşıladı beni, bebeği de büyümüş. Ne güzel, onların nikahını kıydık, düğününü yaptık. 23 Haziran seçiminden dolayı düğünü ertelemişti, ona teşekkür ediyoruz. O zaman içtenliğinizi de sevginizi de çok derinden hissetmiştim. Bana hala bu duyguyu yaşatıyorsunuz. Sağ olun, var olun.

YARGISIZ İNFAZ, HİÇBİR VATANDAŞA HAK GÖRÜLEMEZ. ADİL YARGI İSTİYORUZ. SİYASETİN SİLAHI GİBİ KULLARINDAN YARGI OLMAZ: İnşallah 14 Mayıs'tan sonra ülkedeki tüm düğünleri demokrasi düğünü yapacağız. 15 Mayıs'ta ülkeye demokrasi gelecek. Buraya Van'dan geliyorum demiştim, size 13. Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdim. Şehirlerimize demokrasi gelecek. Kayyumlar gidecek, halkın dediği olacak. Halk ne diyorsa; milletin seçtiği kişi, şehirleri yönetecek. Bağımsız yargının; hak, hukuk, adaletin ışığı herkesi eşitler. Bakın sevgili hemşerilerim; adaletin ışığı herkesi eşitler. Adaletin Ekrem'i de olmaz, Selahattin'i de olmaz. Adalet herkese. Başkası düşünülemez. Yargısız infaz, hiçbir vatandaşa hak görülemez. Adil yargı istiyoruz. Siyasetin silahı gibi kullarından yargı olmaz. Adil yargı, adaletli yargılanan bir ortam; ona kimse bir şey demez. Evrensel hukukun verdiği karar kimsenin canını yakmaz. Devletin dini adalettir. Milletçe, bu canım memleketin hep birlikte eşit hissedarlarıyız. Doğusu batısı, güneyi kuzeyi, benim canım vatandaşlarım, yok birbirinizden farkımız. Benim hiçbirinizden, şurada duran evlatlarımızdan, gençlerden, hanımefendilerden, beyefendilerden, hiçbirinizden birbirimizin farkı yok, eşitiz. Milletin tek bir ferdine haksızlık, ayrımcılık, vatandaşımızın hakkını korumayan hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın her türlü hakkını koruyacağız. Vatanımızın tek karış toprağına zarar, parçalanma getirmeyecek yola baş koyduk, asla vazgeçmeyeceğiz. Bu duygu bize Türkiye Cumhuriyeti'nin emanetidir, Atatürk'ün emanetidir. Bu ebediyen sürecek.

BENİM BATMANLI EVLADIM, TÜRKİYE'NİN HER KARIŞ TOPRAĞI İÇİN GÜZEL HAYALLER KURACAK: Benim Batmanlı evladım, bu vatanın her kademesine, çalışacak, liyakatli bir şekilde gelecek. Benim Batmanlı evladım, Türkiye'nin her karış toprağı için güzel hayaller kuracak. Devletinin şefkatini, devletinin vicdanını, devletinin adaletini sonsuz hissedecek. Devlet, vatandaşını sever. Devlet; çocuğunu, kadınını, gencini, onun yüreğini ısıtır, ona şefkatini gösterir, gücünü değil. Vatan, millet, bayrak hepimizin. Hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz, 86 milyon insanımızla. Birleşe birleşe kazanacağız. Benim sesimi ancak sizin sevginiz kısar, başka kimse sesimi kısamaz. 86 milyon insanımızla ortak geleceğimiz, ortak idealimiz, müreffeh bir Türkiye'dir. Hep birlikte başaracağız. Sevgili Batmanlılar; memleketin dağlarında, ovalarında halaylar çekeceğiz, horonlar oynayacağız. Yalnız ülkeye, şehirlere değil, göreceksiniz hep birlikte ailelerimize, yuvalarımıza mutluluk, demokrasi gelecek. 'Her şeyi ben bilirim. Ben ne dersem o olur' dönemi bitmiş olacak, sona erecek. 'Güle güle' diyeceğiz onlara.

YUVA KURULAMIYORSA DEMEK Kİ CİDDİ BİR SIKINTIMIZ VAR: Herkes için aile kavramı çok önemlidir. Ailelerimiz, hepimizin kutsalı. Bizi toplum olarak bir arada tutan duygular, aile birliği ve bütünlüğüyle başlar. Aileden yayılır bütün topluma dayanışma. Başta ekonomik bozulma olmak üzere, ne yazık ki öfkeli ve kavgacı ülke yönetimi, inanın aile birliğimizi bile bozdu. Bundan 20 yıl önceki Türkiye'de evlilik sayısı neyse bugün hala aynı. Halbuki tam 20 milyon artışa rağmen evlilik sayısı artmıyorsa, yuva kurulamıyorsa demek ki ciddi bir sıkıntımız var. Hep birlikte bu sorunu aşacağız. Mutluluk da huzur da aileden başlar. Batman'ın sorunlarını biliyoruz. Arkadaşlarımla bütün sorunları konuşuyoruz. Batman'da ciddi bir uyuşturucu sorunundan tutun eğitimle ilgili sıkıntılara, fırsat eşitsizliğine, gençlerimizin ihtiyaçlarının giderilmemesine, yeterince kültürel, sanatsal etkinliklerin olmamasına kadar, bu genç nüfusu canlı tutacak, hayata katacak, dünyanın her yeriyle eşitleyecek çok eksiği olduğunu biliyorum. Bu kardeşiniz size söz veriyor. Ben, buradan sizi selamlamak istedim. 15 Mayıs'tan sonra en fazla ziyaret edeceğim yerlerden birisi Batman olacak. Biz, bütün bu problemlerin çözümü için yol yürüyeceğiz.

CIVIL CIVIL GENÇLERİN OLDUĞU YERE İŞSİZLİK YAKIŞIR MI: Batman, işsizliğin en fazla olduğu şehir. Allah aşkına, şu cıvıl cıvıl gençlerin olduğu yere işsizlik yakışır mı? Yakışmaz. Çözeceğiz bu sorunu. Batman'daki hiçbir devlet kurumunu eş, dost, akraba ilişkisine değil, size açacağız gençler. Batman'da iş kurmak isteyen, işini büyütmek isteyen, iş bulmak isteyen her Batmanlının yanında olacak devletimiz. Teşvik edeceğiz. Batman'ın çevre yolu problemi var. Göreceksiniz, bu şehrin bütün altyapı, üstyapı, çevre yolu gibi birçok konusuna biz müdahil olacağız. Aldığımız görev gereği, sadece İstanbul'da değil, memleketin her köşesinin bu tür sorunlarıyla her gün ilgileneceğiz. Söz veriyoruz Batman. Bu arada sanırım kira fiyatları yüksek değil mi Batman'da? Ciddi bir sorun bu. Önemli bir konut politikası reformumuz var. Bu konuda da özellikle Batman'a çok nitelikli, çağdaş, özellikle dar gelirli insanlarımızın bu sorununu çözecek sosyal konut projemizi mutlaka Batman için hazırlıyor olacağız. Batman'da en çok da çocuklar için, gençler için, kadınlar için hazırladığımız projelerle sıklıkla sizi ziyarete geleceğim.

MEMLEKETİN HER YERİNİ BİRBİRİYLE EŞİTLEYECEĞİZ: Biz, 13. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde bu bölgeye hizmet etmekten büyük onur duyacağız. Size söz; İstanbul'da gençler, kadınlar hangi imkanlara sahipse, çocuklar hangi imkanlara sahipse bu bölgede bu imkanları sizin için sağlayacağız. Memleketin her yerini birbiriyle eşitleyeceğiz. Eğer Batman'da işsizlik en yüksekse, kişi başı gelir Türkiye'deki gelir ortalamasının yarısıysa işte bu haksızlığı hep birlikte ortadan kaldıracağız. 15 Mayıs sabahına kadar çok çalışmamız lazım. Ayrışmadan, demokrasi mücadelesini hep birlikte vermemiz lazım. Bu uzlaşma, çok büyük bir uzlaşma. Göreceksiniz, devletin bütün temel görevini sağlayacak önemli bir süreci hep birlikte yönetiyor olacağız. Eşinizle, dostunuzla, akrabalarınızla bu sürecin önemini konuşun. Hep birlikte sandığa gideceğiz. Hep birlikte sandığa sahip çıkacağız. Bu iktidarı evine yollayacağız. 'Ben bilirim' diyen aklı evine yollayacağız. Bir avuç insanı evine yollayacağız. Millet, kendi iktidarını kuracak. 86 milyon insanın iktidarını hep birlikte kuracağız.

BU MEMLEKETİN HİÇBİR AYRIŞMAYA ARTIK TAHAMMÜLÜ YOK: Bu memleketin hiçbir ayrışmaya artık tahammülü yok. Ne etnik köken üzerinden ne inanç üzerinden asla ayrışmaya müsaade etmeyin. Kucaklaşacağız; doğusu batısı, güneyi kuzeyi, hep birlikte kucaklaşacağız. Bu kucaklaşmayla 14 Mayıs günü sandıklara da sahip çıkmaya Batman hazır mı? Güzel. Enerji çok yüksek. Burada sabaha kadar konuşulur. Nasıl İstanbul'da sandığa sahip çıktık, şimdi Türkiye'nin her yerinde sandığa sahip çıkacağız. Sevgili gençler; 15 Mayıs'ı biraz hayal edelim. 15 Mayıs sabahı kalktığınızda, içinize derin bir nefes alacaksınız. O nefes, size eşitlik duygusunu hissettirecek. O nefes, size demokrasi duygusunu hissettirecek. O nefes, size huzur duygusu verecek. O nefes, size bolluk ve bereketlilik duygusu verecek. O nefes, size evlatlarınız, gençleriniz için bir gelecek duygusu verecek. O nefes, size demokrasi duygusu verecek. O nefes, size adalet duygusu verecek. Size söz; yeni bir dönem başlayacak. Siyaseti, süreci hep birlikte tamir edeceğiz. İnsanları özgürce konuşacak, insanları özgürce birbiriyle paylaşacak bu memleketin, bütün milletin. Bu memleketin nimetini millete eşit paylaştıracağımız bir dönemi hep birlikte başlatacağız. Her şey çok güzel olacak"

Batmanlıların İmamoğlu'na olan yoğun ilgisi halk buluşmasının ardından da devam etti. İmamoğlu'nu taşıyan otobüs, yaşanan ilgi nedeniyle yol almakta zorlandı.