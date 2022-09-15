Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'de Yenilenen İncirli Caddesi'nde İnceleme Yaptı: "Su Baskınları ve Daha Birçok Konuda Altyapı Yatırımı Yaptık"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çehresi tamamen değişen Bakırköy İncirli Caddesi’nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, “Bütün bu alanlarda, Başkan’ımız ve Bakırköy halkı şahittir ki hem İSKİ hem belediyemizin Fen İşleri olsun, Yol Bakımı olsun, yağmur suyundan kanalizasyona, pis suya kadar bütün altyapısını da yeniledik. Su baskınlarıyla ilgili ve daha birçok konuda, bu yakın bölgeyi de kapsayacak şekilde büyük bir altyapı yatırımı yaptık” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çehresi tamamen değişen Bakırköy İncirli Caddesi'nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, "Bütün bu alanlarda, Başkan'ımız ve Bakırköy halkı şahittir ki hem İSKİ hem belediyemizin Fen İşleri olsun, Yol Bakımı olsun, yağmur suyundan kanalizasyona, pis suya kadar bütün altyapısını da yeniledik. Su baskınlarıyla ilgili ve daha birçok konuda, bu yakın bölgeyi de kapsayacak şekilde büyük bir altyapı yatırımı yaptık" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alt ve üst yapısıyla baştan aşağı yenilenen, Bakırköy'ün sembol alanlarından İncirli Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile caddede yürüyen İmamoğlu, cadde üzerinde yapımı devam eden yeni Özgürlük Meydanı'ndaki çalışmalarla ilgili İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay tarafından bilgilendirildi. İmamoğlu, Bakırköy'ün çehresini değiştirecek İBB projeleriyle ilgili değerlendirmesini de yine cadde üzerinde, vatandaşların arasında yaptı. İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"BU CADDELERDEKİ SORUNLAR BİZİM DÖNEMİMİZDE ÇÖZÜLDÜ: İncirli Caddesi'nin bu kavşağa kadar olan kısmını bitirdik. İncirli Caddesi'ni mutlaka D100'e bağlıyoruz. Burada durmak yok. Bu süreçte özellikle şu kavşaktaki trafik sorununu çözerek bunu halletmek gerekiyor. Bunun İzzettin Çalışlar'a doğru da devam edip, neredeyse Haznedar'a kadar ulaşmasını sağlamamız lazım. Burası, İstanbul'un geçmişte en önemli omurgalarından birisiydi. Biz, 25 yılı aşkın süredir hiç dokunulmamış bir alana ilk kez dokunuyoruz. Neredeyse 30 yıl önce insanlar için iyi bir akışı olan bu alanda, artık değişen yaşam koşullarına göre çoktan adım atılmalıydı, ama ilk kez atıyoruz. Dolayısıyla bu caddeler, bizim bu dönemimizde tümden işlemleri yapılmış, altyapı sorunları çözülmüş, İncirli Caddesi ile İzzettin Çalışlar Caddesi'nin D100 kara yolu altından geçişinin de o metruk ve karanlık halini aşabilen bir modelle çözüldü.

İSTANBUL CADDESİ DE ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAKTER: İstanbul Caddesi'nde bir kısım uygulama yapmıştık. Şu anda atılan adımı çok değerli buluyorum. Orada hem Bakırköy Belediye Başkanı'na hem esnafa güzel destekleri ve yardımları için de teşekkür ediyorum. İstanbul Caddesi de çok önemli bir karakter. Sahile doğru gidişte bir erişim noktası ve aynı zamanda buranın aslında bir konfor alanı. İnsanların alışveriş gelenekleri, orada neredeyse 40-50 yıllık. Şu etapta yine önümüzde inanılmaz bir fırsat alanı çıktı. Özgürlük Meydanı, bizim harekete geçeceğimiz bir alandı. Bir de Bakırköylülerle şunu paylaşmak lazım: Burada iki tane önemli ulaşım fırsatı var, Bakırköy'deki yaşamı değiştirecek. Bir tanesi, Ataköy-İkitelli hattımız; biz yapıyoruz. Bir tanesi de Bakırköy-Kirazlı hattımız; Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bu hatları da birbirine bağlayan bir Marmaray düzeni var. Baktığınızda, araçtan ziyade yaya kapasitesi daha da artacak bu bölgede. Burası, zaten geçmişten beri yoğun bir insan kalabalığı olan ilçemiz. Bu bağlamda meydan işi ve buradaki toplanma alanları, metroyla buluşma noktaları, Marmaray istasyonuyla buluşma noktaları her zamankinden daha fazla kıymetli hale geliyor. Bu kapsamda zaten tasarımını yapmıştık yarışmayla, onayları da çıkmıştı.

BAKIRKÖYLÜLER ADINA MUAZZAM BİR İŞ YAPTIK: Ama burada güzel bir gelişim oldu. Sağ olsun Belediye Başkanı'mız, 'Kaymakam Bey buradan taşınıyor, yer arayışı var. Bir alan gösterirseniz buradaki kaymakamlık alanını da Büyükşehir'le takasla meydan veya başka bir unsurla çalışılabilir mi' diye masamıza getirdi. Biraz uzadı; plan, meclis, itirazlar, işlemler neredeyse iki yılı aldı. Fikrin başlangıcıyla iki yıl sürdü. Ama Bakırköylüler adına muazzam bir iş yaptık. Buradaki kaymakamlık alanına, kamu alanı tahsis ettik D100 kara yoluna yakın bir alanda, adliyenin olduğu yerde. Bir nevi kamu alanlarının bir yere toplanmasını da sağlamış olduk. Bakırköy Belediyesi de o bölgeye geçiyor. Burada da üstünden hiçbir şey beklemeksizin bir meydan alanına dönüştürerek, belki de İstanbul'da nadir uygulamalardan birini yaptık.

MÜŞTEREK AKILLA SÜREÇ YÖNETTİK: Kamusal alan takaslarında mutlaka kamu, kendi alanında da bir şeyleri yapar. Ama biz, burada bir şeyler yapmak yerine, vatandaşa nefes alacağı bir alan için hem Bakırköy Belediyemiz hem İBB Belediyemiz, müşterek akılla süreç yürüttük. Bence tarih bunu konuşacak ve yazacak. Çünkü gördüğünüz gibi olağanüstü bir meydan alanı çıktı. Yani burada, tabiri caizse, artık Cumhuriyet kutlamaları 100 bin kişiyle mi yapılır, 150 bin kişiyle mi yapılır, onu bilemiyorum. Ama Özgürlük Meydanı'na yakışan, yakın çevresiyle beraber olağanüstü bir alan. Bakırköy Belediye binasını da belki farklı fonksiyonuna, Bakırköy Belediyesi şekillendirip, bir de Ebuzziya Caddesi'yle beraber İstanbul Caddesi ve sahille buluştuğunda, buradaki aksların yenilenmesiyle bana göre Bakırköy, en az önümüzdeki 40-50 yılın yaşam planını burada çözmüş olduk.

BÜTÜN ALTYAPIYI YENİLEDİK: B ütün bu alanlarda, Başkan'ımız ve Bakırköy halkı şahittir ki hem İSKİ hem belediyemizin Fen İşleri olsun, Yol Bakımı olsun, yağmur suyundan kanalizasyona, pis suya kadar bütün altyapısını da yenileyerek, tamamlayarak ama su baskınlarıyla ilgili ama birçok konuda bu yakın bölgeyi de kapsayacak şekilde büyük de bir altyapı yatırımı yaptık, aynen Yeşilköy ve civarında olduğu gibi.

İLK ETAPTA ALIŞKANLIKLARIMIZI YENMEK ZORDUR: İncirli Caddesi'nin tek yön olması meselesi, bence çok çağdaş bir uygulama. Tabii ki ilk etapta alışkanlıklarımızı yenmek zordur. Benim yaşamımda da vardır. Dükkanımın önündeki bir cep meselesini hayati bir mesele kabul eder, onun için üzülürdüm. Ama zaman içerisinde buranın, bir insan erişimiyle çok kalabalık bir yaya topluluğuna dönüşeceğini şimdiden görüyorum. Böyle sağlıklı bir kaldırımı gören insanlar, Bahçelievler'den ta sahile kadar yürüyerek gelirler, bırakın arabayı, minibüsü, otobüsü. Bu bağlamda çağdaş adımları ve bu oluşan süreçleri gerçekten gururla karşılıyorum."

İNCİRLİ CADDESİ'NİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ: İncirli Caddesi düzenleme çalışmaları, yaya yoğunluğu dikkate alınarak yapıldı. Trafiği düzenleme amaçlı alınan trafik sirkülasyon kararına göre, yaya öncelikli cadde düzenlemesi uygulandı. Bölgedeki yaya ve trafik yoğunluğu; park cepleri, toplu taşıma araçları durakları yerleri düzenlemeleri ile disipline edildi. Yerleştirilen kent mobilyaları ile yaya alanları işlevselleştirildi. Proje kapsamında 11 bin 750 metrekare doğal taş, bin 900 metrekare poroz asfalt alanı ile toplam 13 bin 650 metrekare yaya kaldırım alanı yenilendi. Caddeye 4 bin 10 ton asfalt kaplama yapılarak düzenleme çalışması tamamlandı."

İmamoğlu, yeni Özgürlük Meydanı'nı, Ulaştırma Bakanlığı'nın yürüttüğü metro çalışmasının da tamamlanmasıyla 2023'te yapılacak genel seçim öncesinde İstanbul'a hediye etme fırsatları olduğunu aktardı.