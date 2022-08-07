Ekrem İmamoğlu: Altılı masanın en çalışkan neferi olacağım

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Altılı masaya, o masanın liderliğini yapan genel başkanımıza buradan söylüyorum. Bu değişimin gerçekleşmesi için bu sürecin en çalışkan neferi ben olacağım. Çok çalışacağız, genel başkanımıza da o sürece de layık olacağız" dedi.

Ardahan Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivali kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, kente geldi. Şehirler arası otobüs terminalinin açılış öncesi Ardahan Belediyesini ve kent merkezindeki esnafı ziyaret eden İmamoğlu ve Torun halk ile sohbet etti. Ardahan Kaptanpaşa Mahallelisi'nde çevre yolu mevkinde yaptırılan otobüs terminalinin açılışında konuşan İmamoğlu "Bugün burada anlıyorum ki Ardahan'ın çok önemli bir eksiğini giderme konusunda bir proje gerçekleştirdik. Geçmişte bu ile yakışmayan bir otogar gördüm. Ama umut ediyorum, hem ürün kalitesi hem tasarım kalitesi hem çevreye dönük duyarlılığıyla size Ardahan Belediye Başkanı ile birlikte sunduğumuz yeni otogarımızdan umarım hepiniz memnunsunuzdur. Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin tek önceliği var, adaletin ve geleceğin en ufak bir sıkıntının yaşanmadığı çocuklarımızın ve gençlerimizin bu ülkede gelecekle ilgili planlar kurmasının elzem olduğunun farkında olan demokrasi kurallarının ve demokrasi geleneğinin en güçlü şekilde geleceğe taşınması konusunda kararlı adımlar atan 6'lı masanın onun içinde bulunan değerli siyasi partilere ve aynı demokrasi anlayış içerisinde olan diğer ve kuruluşlara siyasi partilere büyük görev düşüyor. Ben iddiayla söylüyorum. Altılı masaya, o masanın liderliğini yapan genel başkanımıza buradan söylüyorum. En çalışkan, 7/24 bu sürecin bu değişimin gerçekleşmesi için bu sürecin en çalışkan neferi ben olacağım. Çok çalışacağız, genel başkanımıza da o sürece de layık olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehirler arası otobüs terminalinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası, protokol ve davetliler terminali gezdi.