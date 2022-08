Ekrem İmamoğlu, Alevi Yurttaş ile Bir Araya Geldi: "Cemevleri, Alevi Vatandaşlarımızın İbadethaneleridir. Nokta"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem ayı dolayısıyla Pendik Şeyhli Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi'nde Alevi yurttaşlar ile bir araya geldi. İmamoğlu, "Cemevleri, Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir. Nokta. Bizler de her inanca hizmet etmek zorunda olan kamu kurumları olmak üzere ve inançlarına hizmet etmeyi kendine prensip etmiş yöneticiler olarak, kayıtsız şartsız cemevlerimizin ihtiyaçlarına destek vermekle yükümlüyüz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Muharrem ayı dolayısıyla Pendik'te bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi'ni ziyaret etti. Muharrem Matemi lokmasının, Dede Bektaş Özcan'ın duasıyla dağıtılmasından sonra Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu:

"TÜM İNANÇLAR, BU MİLLETİN BİR BÜTÜN HALİNE GELMESİNİ SAĞLIYOR"

"Bu ülkenin taşı, toprağı hep birlikte harman olmuş, dünyanın en güzel cennet vatanı. Bu vatanın da en önemli unsurları, elbette gelenekleri, görenekleri, yaşam biçimi, elbette ki etnik kökenleri, elbette ki inançları… Tüm inançlar, bu milletin bir bütün haline gelmesini sağlıyor. Tüm gelenekler, görenekler milletimizin bir bütün haline gelmesini sağlıyor. Yani biz, hep birlikte Türk milletiyiz. Hep birlikte geleceğe en güzel duygularla, en umutlu duygularla bakabiliyoruz. Bu bağlamda, Alevi vatandaşlarımızın güzel buluşmalarında, ama Muharrem ayındaki yas döneminde, matem döneminde, ama en coşkulu anlarında, ama acılı anlarında bir arada olmanın bana kattığı gücü ve kuvveti tarif edemem.

"CEMEVLERİ, ALEVİ VATANDAŞLARIMIZIN İBADETHANELERİDİR. NOKTA"

Başka bir kavram yüklemeksizin, başka bir kavramı virgüllü, noktalı anlatmaya gayret etmeksizin her yerde söyledim, her zaman söyledim, bugün de söylüyorum: cemevleri, Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir. Nokta. Bizler de her inanca hizmet etmek zorunda olan kamu kurumları olmak üzere ve her vatandaşımızın duygularına değer veren, inançlarına hizmet etmeyi kendine prensip etmiş yöneticiler olarak, kayıtsız şartsız cemevlerimizin ihtiyaçlarına ya da bir bölgede ihtiyaç olunan cemevlerine her türlü katkıyı, desteği vermekle yükümlüyüz. Yani bu bir siyasi tercih değildir. Bu bir kişisel lütuf, tercih değildir. Bu, kamu kurumlarımızın, milletimize, yani Alevi vatandaşlarımıza borcudur. Borcunu ödediği için bizim size olan katkılarımız zaruridir diyorum.

"BİR ARADA DÜŞÜNEREK, AKILLA, MANTIKLA, FİKİRLE, VİCDANLA, AHLAKLA ZOR GÜNLERİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Ortak gayretimizle, hep birlikte, omuz omuza, bir arada düşünerek, akılla, mantıkla, fikirle, vicdanla, ahlakla zor günleri hep birlikte atlatacağız. Bu cennet vatan, kolay kurulmadı. Hepimizin geçmişinde şehitler var, gaziler var. Yüz yıl önce, yüz yaşına yaklaşan Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve bu cennet vatanın her unsuru, büyük bir mücadele verip, bize hem bu dünya güzeli şehri hem de cennet vatanı emanet etti. Şimdi sıra bizde. Bizler de en üstün çalışmaları ortaya koyarak, 7/24 gayret göstererek, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınıyla erkeğiyle bir millet olarak barış içinde, huzur içinde, güven içinde, refah içinde ikinci yüzyılda daha mutlu olmalarını sağlamaktır borcumuz. İnanın bu bakış açısıyla ve bu görev bilinciyle görevlerimizi yapıyoruz."