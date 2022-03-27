EKREM İMAMOĞLU, 11'İNCİ ALAÇATI OT FESTİVALİ'NDE

İZMİR'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 11'inci Alaçatı Ot Festivali, son gününde binlerce kişiyi ağırladı. Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği Çeşme'de güzel havayı fırsat bilenler, yöresel lezzetlerin sunulduğu festivale akın etti. Festivale katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yalan, dolan, talan ile toplumumuzu kandırmayız. Ahlaklı siyaset için ant içtik. Ülkemiz adına büyük bir sınavın eşiğindeyiz dedi.

Turizmin gözde merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Ot Festivali, 11'inci kez düzenlendi. 24 Mart'ta başlayan ve bugün sona erecek festivalde çok sayıda ot, yiyecek ve hediyelik eşya standı açıldı. Konserler, seminerler, ot toplama ve tadım gibi pek çok etkinliği kapsayan festival, yöresel lezzet meraklılarını bir araya getirdi. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin akın ettiği festivalin son gününde yoğunluk oluştu. Festivalde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bu güzel cennet vatanın her köşesi bereketlidir. Sorumluluğumuzun farkındayız. Gerçekten çok çalışıyoruz. Hiç hata yapmadan, eksik bırakmadan, sizleri dinleyerek, ülkemizin geleceğine en faydalı süreci üretmeye çalışıyoruz dedi.

'HEPİMİZİN BU CENNET VATANA BORCU VAR'

Türkiye'nin etrafındaki bütün ülkelere barış duygusunu vaat eden bir ülke olması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, Bize saldıracaklar, yoktan yere dedikodu üretecekler. Hiçbiri bize yapışmıyor. Eksiğimiz olabilir. Hatamız da olabilir. Yanlış da yapabiliriz. Çıkar özür dileriz. Yalan, dolan, talan ile toplumumuzu kandırmayız. Ahlaklı siyaset için ant içtik. Ülkemiz adına büyük bir sınavın eşiğindeyiz. 2023 geliyor. Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılında hepimizin, bize emanet olan bu cennet vatana borcu var. Bu memleketin çocukları ve gençleri cıvıl cıvıllar. Hep beraber onlara güzel geleceği hazırlamakla yükümlüyüz diye konuştu.

'ÇITAYI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ'

Festivalde konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Mecburi iki yıllık aradan sonra 11'inci Alaçatı Ot Festivali'ni gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Komite oluşturulduğunda 'Mart ayında ot festivali olmaz, çok soğuk' dediler. Ben de dedim ki, 'Öyle bir Alaçatı Ot Festivali olacak ki, 11 yıllık çıtayı en üst seviyeye çıkaracağız'. Bugün Alaçatı Ot Festivali'nin son günü. İki tane büyük başkanımızı ağırladık dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Bir arada güneşin altında kucaklaşmayı, birbirimizden umut alıp vermeyi nasıl özlemişiz. Bu güzel günde bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

'BU KADAR KALABALIĞI GÖRMEK ŞAŞIRTICI'

Festivalde ot satışı yapan vatandaşlardan Osman Yanar, Festivalin dördüncü günü oldukça kalabalık geçiyor. Pandemiden sonra bu kadar kalabalığı görmek gerçekten şaşırtıcıydı. Çeşme, hafta sonu zaten kalabalık oluyor ama bugün festival dolayısıyla yoğunluk çok fazla. İnsanlar, buradaki otları görmek için merakla geldi. Festivalde karabaş, kantaron, biberiye, kekik, ısırgan otu gibi pek çok otun satışını yaptık. En çok ısırgan otu tercih edildi dedi.

'FESTİVAL ÇOK KALABALIK'

İlk kez festivale katılan Hasan Harbelioğlu da Festival çok kalabalık. İzmir'in Bornova ilçesinden buraya geliyoruz. Farklı lezzetlerle tanışma fırsatı bulduk. Pek çok farklı ilçeden vatandaşlar bu festivale ilgi göstermiş. Ot Festivali'ne ilk kez geldim. Önümüzdeki yıllarda da gelmek isterim diye konuştu. Festivalde yöresel ürünlerin satışını yapan Dilek Uz ise Çeşme'de limon üreticisiyiz. Bu festival üreticilere adeta can suyu oldu. Çok kalabalık bir etkinlikti. Pandemi sonrası insanlar bir arada olmayı özlemiş. Çok güzel bir festivaldi ifadelerini kullandı.