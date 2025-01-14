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Ekran Bağımlılığına Dikkat: Ailelere Önemli Uyarılar

Ekran Bağımlılığına Dikkat: Ailelere Önemli Uyarılar
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Çocuk ve Erken Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Yağmur Atakan, yarıyıl tatili öncesinde aileleri ekran bağımlılığı konusunda uyararak, çocukların sağlıklı gelişimi için ekran sürelerinin sınırlandırılmasını önerdi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Erken Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Yağmur Atakan, yaklaşan yarıyıl tatili öncesinde çocukların ekran bağımlılığına karşı ailelere uyarıda bulundu.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atakan, ekran sürelerinin çocukların sağlık durumunun üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Ailelerin bu konuda sağlıklı adımlar atması gerektiğini belirten Atakan, çocukların hem fiziksel hem ruhsal dengelerini korumak için ekran sürelerinin sınırlandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Atakan, ailelerin net kuralların koyması, alternatif aktiviteler sunması, rol model olması, ekranı ödül ceza aracı olarak kullanmaması, ekran süresinin aktif hale getirilmesi, dış mekan aktivitelerine yönlendirilmesi ve duygusal sebepleri anlaması gerektiğini kaydetti.

Ailelerin çocuklarla birlikte kurallara uymasının önemine dikkati çeken Atakan, kitap okuma, spor ve masa oyunları gibi etkinliklerin tercih edilebileceğini belirtti.

Atakan, çocukların ebeveynlerini örnek aldığını, anne ve babaların telefon ve televizyonla geçirilen süreyi sınırlayarak iyi bir model olabileceklerini vurguladı.

Ekran alışkanlıklarının geleceği şekillendirdiğini dile getiren Atakan, parkta zaman geçirilmesi, bisiklete binilmesi ve doğa yürüyüşleri gibi aktivitelerin çocukların fiziksel ile zihinsel sağlığı için faydalı olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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