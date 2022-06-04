Ekoturizm rotalarına Suuçtu şelale bölgesi eklendi - Haberler

ORMAN Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, 53 rotaya ulaşan ekoturizm destinasyonlarına bir yenisini eklediklerini belirterek, "Bursa ilimizdeki Suuçtu şelale bölgesinde 3,2 kilometrelik bir hat üzerinde yer alan ekoturizm alanı, doğa içinde konaklama, yürüyüş, bisiklet parkurları ile doğal habitatı keşfetme imkanı veriyor" dedi.

OGM Müdürü Bekir Karacabey, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, doğayı, çevreyi koruyan, daha bilinçli seyahat etmeyi amaçlayan bir turizm şekli olan ekoturizm konusunda tüm çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti. Karacabey, orman ekosistemlerinin sürdürülebilir kalkınmada önemli bir rol oynadığını söyleyerek, "Özellikle son yıllarda kentli nüfusun artışına bağlı olarak, şehirli insanın doğaya olan yabancılaşması beraberinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlarımızın ormanların sosyokültürel değerlerinden olan sağlık, estetik ve rekreasyon özelliklerine olan yönelimini artırmıştır" diye konuştu.

'YILLIK 100 MİLYON TL KATKI'

Karacabey, ilk olarak 2017 yılında başladıkları ve bugün 53 rotaya ulaşan ekoturizm destinasyonlarına bir yenisini eklediklerini ifade ederek, "Ekoturizm rotalarıyla Türkiye turizm destinasyonlarına yıllık 100 milyon TL katkıda bulunuluyor. Ekoturizm Eylem Planı bitimi olan 2025 yılı sonu itibariyle, yeni yapılacak 'Ekoturizm Yönetim Planı ve Uygulamaları' ile ekoturizm alanlarımız ülke turizm destinasyonlarına yıllık 500 milyon TL katkıda bulunacağını öngörüyoruz. Bursa ilimizdeki Suuçtu şelale bölgesinde 3,2 kilometrelik bir hat üzerinde yer alan ekoturizm alanı, doğa içinde konaklama, yürüyüş, bisiklet parkurları ile doğal habitatı keşfetme imkanı veriyor" dedi.

SUUÇTU EKOTURİZM ALANI

Suuçtu Ekoturizm Alanı, Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi Çataltepe mevkiinde, ilçe merkezine 17 km uzaklıkta, Muradiyesarnıç köyü yakınlarında bulunuyor. Ekoturizm alanı, ismini bölgede bulunan ve 38 metreden dökülen Suuçtu Şalesinden alıyor. Alan içerisinde bulunan ve görsel olarak önemli bir kaynak değere sahip olan Karadere Deresi üzerindeki Arıkaya Şelalesi ve göleti bölgenin öne çıkan turizm değerlerinden olarak ziyaretçileri ağırlıyor. Bursa'nın önemli mesire yerlerinden olan alan zengin bir biyoçeşitliliğe sahip.

Demirören Haber Ajansı / Güncel