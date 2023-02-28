Ekonomistler ABD'de Resesyonun Gecikmesini Bekliyor
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Bir dizi raporun istikrarlı bir şekilde artan faiz oranlarına rağmen şaşırtıcı derecede dirençli bir ekonomiye işaret etmesinin ardından, ülkedeki ekonomistlerin çoğu ABD'de bu yıl resesyonun önceki tahminlerinden daha geç başlamasını bekliyor.
Bir dizi raporun istikrarlı bir şekilde artan faiz oranlarına rağmen şaşırtıcı derecede dirençli bir ekonomiye işaret etmesinin ardından, ülkedeki ekonomistlerin çoğu ABD'de bu yıl resesyonun önceki tahminlerinden daha geç başlamasını bekliyor
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel