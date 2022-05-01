Ekonomik krizin sürdüğü Sudan'da çarşı ve pazarlarda bayram öncesinde durgunluk var

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, Ramazan Bayramı öncesinde, hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi nedeniyle çarşı ve pazarlardaki durgunluk devam ediyor.

Başkent Hartum'da Halk Çarşısı ve Arap Çarşısı'nda arife günü nedeniyle biraz hareketlilik yaşansa da halk pahalılıktan, esnafsa iş yapamamaktan şikayetçi.

Tuhafiye dükkanı sahibi Sıddık Süleyman, AA muhabirine, "Fiyatlarımız çok pahalı değil ama insanlarda para yok. Pahalı malın da çok karı olmaz. Eskiden insanlar gelip çok şey alabiliyordu, şimdi nakit sıkıntısı yaşanıyor." dedi.

Esnaf Salih Halid ise fiyatların artmasından dolayı satın alma gücünün zayıfladığını belirterek sattıkları Çin malı kıyafetlerin 6 bin ile 10 bin Sudan Cüneyhi (yaklaşık 10-17 dolar) arasında değiştiğini söyledi.

Çarşıya kıyafet almak için geldiğini dile getiren Salahaddin Neım Muhammed de "Çarşıda gördüğünüz gibi hareketlilik yok. Sebebi de herkesi etkileyen döviz kurunun artması. Hayat çok zor oldu." ifadelerini kullandı.

Muhammed, mecbur olduğu için gelip alışveriş yaptığını anlatarak "Her sene bayram alışverişini yapıyoruz, bu sene farklı. Geçen yıllarda çarşıya girildiğinde kalabalıktan duracak yer bulamazdınız, şimdi ise gördüğünüz gibi, her yer boş." diye konuştu.