Ekonomik Krizden Çıkış İçin Öneriler Sıralandı

(ANKARA) - Ulusal Vergi ve Muhasebe Araştırmaları Derneğince, ekonomik krizden çıkış için getirilen öneriler dokuz başlık altında sıralandı. Kayıt dışı ekonominin önlenmesi için KDV iadesi sisteminin yeniden getirilmesi, akaryakıt ürünlerinde ÖTV ve KDV uygulamasının kaldırılması istendi.

Ulusal Vergi ve Muhasebe Araştırmaları Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde tartışılan vergi paketine değinildi. Açıklamada, ülkenin yaşadığı derin ekonomik krizden çıkışın yolunun vergiler olmadığı vurgulanarak, "TBMM'ye sunulması planlanan yeni vergi paketi ekonomik krizden çıkaracak, ülkemize nefes aldıracak bir çözüm getirmeyecektir. Aksine dolaylı vergilerin yüzde 68 olduğu, vergi adaletsizliğinin hat safhada olduğu ülkemizde halkı daha da sıkıntıya sokacaktır" denildi.

Açıklamada, ekonomik krizden çıkılması için şu önerilerde bulunuldu:

"Kayıt dışı ekonomiyi önlemek için tüketiciye hakkı olan KDV iadesi sisteminin yeniden getirilmesi gerekir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerekir. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV ve KDV uygulamasından vazgeçilmelidir. Yolsuzluklar önlenmeli, yolsuzluklara karışanların varlıklarına el konulmalıdır. Kamunun yaptığı ihaleler şeffaf olmalıdır. Varlık Fonu Sayıştay denetimine açılmalı ve şeffaflık sağlanmalıdır. Tüm kamu idaresi tasarruf yapmalıdır. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyollar, havalimanları, şehir hastaneleri bedeli ödenerek kamulaştırılmalıdır. Zorunlu olmadıkça tarım ürünleri ve hayvan ithalatı yapılmamalı, her alanda yerli üretim teşvik edilmelidir."