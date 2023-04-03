Ekonomik krizdeki Lübnan'da yerel seçimlerin 15 Mayıs'ta yapılması öngörülüyor

Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, geçen yıl ertelenen yerel seçimlerin mayıs ayında yapılması kararına bağlı olduklarını ancak sürecin işlemesi için bütçeye ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, geçen yıl ertelenen yerel seçimlerin mayıs ayında yapılması kararına bağlı olduklarını ancak sürecin işlemesi için bütçeye ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Mevlevi, bazı siyasi partilerin gündeme getirdiği ve normal şartlarda Mayıs 2022'de yapılması gereken yerel seçimler hakkında konuştu.

Yüksek Seçim Kurumunun belirlediği tarihte seçimlerin yapılmasıyla yükümlü olduklarını belirten Mevlevi, "Bugün veya yarın adaylıkla ilgili gerekli genelgeleri çıkaracağız. Seçime katılmak için gerekli (mali) fonların sağlanması talebimizi de yineleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mevlevi, seçimlerin yapılması için kararlılık ve niyetin önemini vurgulayarak, "Ancak sadece bu da yetmiyor. Bütçenin temin edilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Lübnan'da normal şartlarda yerel seçimlerin de 15 Mayıs 2022'de genel seçimlerle düzenlenmesi gerekiyordu. Ancak ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle yerel seçimler bir yıl ertelenmişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.

Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son 1 yıl içinde değer kaybı hızla artmaya devam etti.

Dünya Bankasının Kasım 2022'de yayımlanan raporunda, Lübnan'daki mali kaybın 72 milyar doları aştığı belirtilmişti.

Nüfusunun yüzde 80'inin yoksulluk sınırında olduğu aktarılan Lübnan'da, 14 Mart'ta karaborsada bir dolar 100 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem görürken, 21 Mart'ta 140 bin liraya çıkarak yeni bir rekor kırmıştı.