Ekonomik krizdeki Lübnan'da memur maaşları yaklaşık 4 kat artırıldı

Ekonomi krizdeki Lübnan'ın hükümeti, memur maaşlarını yaklaşık 4 kat artırarak en düşük memur maaşını 27'den 90 dolara çıkardı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin katılımı ile başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda "istisnai bakanlar kurulu toplantısı" gerçekleştirildi.

Görüşmelerin ardından Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Mekari, hükümetin kamu personeli maaşlarına yönelik iyileştirme kararına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Mekari, kamuda görev yapan en düşük memur maaşının 2 milyon 600 bin Lübnan lirasından (27 dolardan) 9 milyona (90 dolara) çıkarıldığını belirtti.

Yeni maaşların 1 Mayıs itibariyle ödenmeye başlanacağını söyleyen Mekari, en düşük emekli maaşının da 7 milyon lira (72 dolara) çıkarıldığını kaydetti.

Akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle yol ücretinde de birtakım düzenlemelere gidildiğini dile getiren Mekari, memurlara günlük 450 bin lira (5 dolar) yol ücreti ödeneceğini aktardı.

Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında gösteriler düzenlendi

Emekli asker ve kamu çalışanları mart ayından bu yana maaşlarında iyileştirmenin yapılması için Hükümet Sarayı önünde gösteri düzenledi.

Güvenlik güçlerinin kurduğu tel örgü barikatını aşmak isteyen göstericilere polis, göz yaşartıcı bomba ile karşılık verdi. Göstericiler daha sonra olaysız bir şekilde eylem alanından ayrıldı.

Lübnan'daki ekonomik kriz: Maaşların yüzde 90 oranında erimesine yol açtı

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.

Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son 1 yıl içinde değer kaybı hızla artmaya devam etti.

Dünya Bankasının Kasım 2022'de yayımlanan raporunda, Lübnan'daki mali kaybın 72 milyar doları aştığı belirtilmişti.

Nüfusunun yüzde 80'i yoksulluk sınırında olduğu aktarılan Lübnan'da, 14 Mart'ta karaborsada 100 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem gören dolar, 21 Mart'ta 140 bin liraya çıkarak yeni bir rekor kırmıştı.

Şu anda ise karaborsa dolar 97 bin seviyesinde işlem görüyor.

Krizden önce Lübnan'da bir memur bin dolar maaş alıyorsa şu anda bu yüzde 90 oranında eriyip 100 doların altında bir seviyeye geriledi.