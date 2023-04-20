Ekonomik krizdeki Lübnan'da bayram öncesi çarşılarda eski hareketlilik yok

Ekonomik krizin yaşandığı Lübnan'da Ramazan Bayramı öncesi insanlar çarşı ve pazarda asgari düzeyde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken esnaf da halk da eski bayram hareketliliğini özlüyor.

Ekonomik krizin yaşandığı Lübnan'da Ramazan Bayramı öncesi insanlar çarşı ve pazarda asgari düzeyde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken esnaf da halk da eski bayram hareketliliğini özlüyor.

Nüfusun yüzde 80'inin yoksulluk sınırında yaşadığı Lübnan'da halk, 2019'dan bu yana 100 doların altına kadar inen kamu maaşları nedeniyle alım gücü konusunda zor bir süreçten geçiyor.

Normal şartlarda arife gününde tatlı satan ve kahve çeken dükkanların önünde uzun kuyrukların oluşması beklenirken bugün ne tatlıcı ne de kahvecilerin önünde o eski günleri anımsatan yoğunluk bulunuyor. Gelen müşteriler de çok az miktarda ürün satın almakla yetiniyor.

"Önceden buradan 3-4 kilo tatlı alırken şimdi sadece bir kilo alıyorum"

Lübnanlı Ali Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her şey çok pahalı ancak bayramda asgari düzeyde de olsa alman gereken bazı ihtiyaçlar var. İnsanların beklentisi bayramda biraz farklı oluyor." dedi.

Başkent Beyrut'ta her bayram tatlı aldığı dükkana geldiğini söyleyen Ahmed, "Önceden buradan 3-4 kilo tatlı alırken şimdi sadece bir kilo alıyorum. Dolardaki yükselişin ardından genel olarak alım gücü çok zayıfladı." diye konuştu.

"Ben böyle bir bayramı daha önce görmedim"

Pek çok ülkede olduğu gibi Lübnan'da da bayramda misafirlere ve özellikle çocuklara şeker ikramı önemli bir gelenek.

Beyrut'ta Filistinli mültecilerin yaşadığı Sabra ve Şatilla Kampı'ndaki halk pazarında 40 yıldır bayramlarda şeker satan İmad Benni "Geçen bayramlara göre satışta elbette büyük bir fark var. Önceden insanlar gözü kapalı 3 kilo şeker alırken şimdi yarımşar kilo ancak alıyor. Ben böyle bir bayramı daha önce görmedim." diye konuştu.

Fiyatların halka pahalı geldiğini söyleyen Benni, en ucuz bayram şekerinin kilosunun 2,5 dolar olduğunu belirtti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.

Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son 1 yıl içinde değer kaybı hızla artmaya devam etti.

Dünya Bankasının Kasım 2022'de yayımlanan raporunda, Lübnan'daki mali kaybın 72 milyar doları aştığı belirtilmişti.

Nüfusun yüzde 80'inin yoksulluk sınırında olduğu aktarılan Lübnan'da, 14 Mart'ta karaborsada 100 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem gören 1 ABD doları, 21 Mart'ta 140 bin Lübnan lirasına çıkarak yeni bir rekor kırmıştı.

Şu anda ise karaborsa 1 ABD doları, 97 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem görüyor.

Krizden önce Lübnan'da ayda 1000 dolar alan bir memurun maaşının yüzde 90'ının eriyerek 100 doların altına indiği ifade ediliyor.