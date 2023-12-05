Ekonomik Kriz Üniversite Tercihlerini Etkiledi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, YÖK'ün 2023 YKS tercih verileri ile ilgili; "Ekonomik kriz, üniversite tercihlerine yansıyacak kadar derin bir yoksulluk yarattı. Büyükşehirlerden göç, üniversite tercihlerine de yansıdı" değerlendirmesini yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, ekonomik krizin ve hayat pahalılığının YKS tercihlerini de etkilediğini belirterek, 2023 YKS tercihlerine ait verileri örnek gösterdi. Demir'in konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"BÜYÜKŞEHİRLERİN TERCİH EDİLMEMESİNİN YEGANE SEBEBİ HAYAT PAHALILIĞI"

"İstanbul'da 2023 YKS'de 2022'ye göre tercih sayısında ciddi oranda düşüş yaşandı. Bir yıl içinde tercih eden aday sayısı 798 bin azaldı. Düşüş oranı ise tam yüzde 25,5 oldu. Sadece İstanbul mu? Hayır, Başkent Ankara'da da benzer bir durum oluştu. Geçen yıl yapılan YKS'de 1 milyon 509 bin kişinin tercih ettiği Ankara'daki üniversiteleri bu yıl tercih eden sayısı 1 milyon 188 bine geriledi. Bir yılda tercih eden sayısı tam 320 bin 903 azaldı. Tercih eden oranında yüzde 21,2 gerileme yaşandı. Tabloya bakıldığında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir gibi büyük illerdeki üniversiteleri tercih eden öğrenci sayısında azalma yaşandı. Büyükşehirlerin tercih edilmemesinin yegane sebebi hayat pahalılığı, yoksullukta sınıf atladık. Her ile üniversite açmakla övünenler, yarattığı ekonomik tablo nedeniyle eğitim sistemine büyük darbe vurdular.

"HAYAT PAHALILIĞI, KONUT KRİZİ VATANDAŞLARI İSTANBUL'DAN GÖÇ ETMEYE ZORLUYOR"

Büyükşehirlerin tercih edilmemesinin en önemli sebebi ekonomi. Gençler bu şehirlerde okumak isteseler bile ailelerinin büyükşehirlerin masraflarını karşılayamaması sebebiyle hayallerinden vazgeçiyorlar. Enflasyonun en çok hissedildiği bölgeler büyükşehirler ve öğrenciler aldıkları burs ve harçlıklar ile bu şehirlerde geçinemiyor. Sadece öğrenciler de değil, artık çalışanlar ve ailelerde başta İstanbul olmak üzere büyükşehirleri terk ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020'den beri İstanbul'dan göç edenlerin sayısı kademeli olarak artıyor. Hayat pahalılığı, konut krizi vatandaşları İstanbul'dan göç etmeye zorluyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,69 arttı. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 45.956 lira olarak hesaplandı. İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 66,53 oranında arttı.

"ÖNEMLİ KENTLERİN EN GÖZDE SEMTLERİNDE ÜLKEMİZİN VATANDAŞI YAŞAYAMAZ HALE GELDİ"

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında yüzde 5,58 arttı. E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 129,27 olarak gerçekleşti. Sürekli artan enflasyon, çözülemeyen konut ve kira krizi, her gün zam gelen vergiler ile vatandaşın büyükşehirlerde yaşaması giderek zorlaşıyor. Ülkemizin önemli kentlerinin en gözde semtlerinde artık ülkemizin vatandaşları yaşayamaz hale gelmiştir, bu bölgeler resmen AKP tarafından yabancılara peşkeş çekilmekte ve parsel parsel satılmaktadır."