Ekonomik İzleme: Çin Ekonomisi Çkp Kongresi Sonrasında Yeni Bir İvme Kazanacak

16 Ekim 2022'de çekilen fotoğraf, Çin'in başkenti Beijing'deki Tian'anmen Meydanı'ndaki ve Büyük Halk Salonu'nun üstündeki bayrakları gösteriyor. (Fotoğraf: Li Ming/Xinhua)

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin'in ekonomik kalkınmasının, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi sonrasında yeni ve güçlü bir ivme kazanması bekleniyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Müdür Yardımcısı Zhao Chenxin, Pazartesi günü kongre sürerken bir oturum arasında düzenlediği basın toplantısında, Çin ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde kayda değer bir toparlanma gerçekleştirdiğini söyledi.

Çin'in GSYİH'si, ilk çeyrekte yüzde 4,8'lik bir büyümenin ardından Kovid-19 salgınları gibi olumsuz faktörlerin de etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 0,4 arttı.

Zhao, "Çin'in ekonomik performansı bu sene dalgalanmalar yaşadı ama genel olarak sürekli bir toparlanma eğilimi kaydetti" dedi ve ülkenin tüketim gibi başlıca ekonomik göstergelerinin bir dizi destekleyici politika sayesinde toparlanma eğrisinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Ülkenin hafif enflasyonu, genel bir şekilde istikrara sahip istihdamı ve devasa döviz rezervlerine atıfta bulunan Zhao, Çin'in ekonomik performansının dünya çapında öne çıktığına dikkat çekti ve "Çin ekonomisi bazı zorluklarla karşı karşıya olsa da daha önemlisi fırsatlarla dolu" dedi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Müdür Yardımcısı Zhao Chenxin, Çin'in başkenti Beijing'de Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin bir oturum arasında düzenlediği basın toplantısında konuşuyor, 17 Ekim 2022. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)

Zhao, Çin'in dünyanın en büyük orta gelir grubuna, kapsamlı bir endüstriyel sisteme, sağlam bir endüstriyel zincire ve giderek daha da modern bir altyapıya sahip olmasının şirketlere geniş bir pazar alanı sunduğunu kaydetti.

Zhao, ülkenin enerji ekipmanı, petrokimya ekipmanı, madencilik makineleri, inşaat makineleri, takım tezgahları ve endüstriyel robotlar için siparişlerinin, zayıf ekonomik alanlara yönelik daha fazla destek sağlanmasının ardından önemli artışlar gördüğünü söyledi.

Zhao, en önemlisi olarak, parti kongresinin güçlü bir ivme yaratacağını ve ülkenin ekonomik kalkınmasının ilerlemesinde yeni bir itici güç sunacağını ifade etti.

ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunulan bir rapora göre, ülke modernize edilmiş bir ekonomi inşa etmek için daha hızlı hareket edecek.

Raporda, Çin'in toplam faktör verimliliğini artıracağı, endüstriyel ve tedarik zincirlerini daha dayanıklı ve güvenli hale getireceği, ekonomik üretimi etkin bir şekilde modernize etmek ve uygun şekilde büyütmek amacıyla entegre kentsel-kırsal kalkınmayı ve koordineli bölgesel kalkınmayı teşvik edeceği belirtildi.

Çinli otomobil üreticisi BAIC Grubu Başkanı ve kongre delegesi Jiang Deyi, "Rapor bizi cesaretlendirdi ve moralimizi yükseltti" dedi ve "Yeni enerjili araçlar (NEV'ler) alanında daha fazla avantaj sağlayacağız ve Çin'in üretimdeki gücüne daha fazla katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Jiang, ekonominin yüksek hızlı büyümeden yüksek kaliteli büyümeye geçtiğini kaydetti. Otomobil sektörü bu noktada canlı bir örnek oldu.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, uygulanan tercihli politikalar sayesinde Çin'de ilk dokuz ayda geçen seneye göre yüzde 110 artışla 4,56 milyondan fazla NEV satıldı.

Kovid-19 sürerken endüstriyel ve tedarik zincirlerini daha esnek ve güvenli hale getirmek için ülkenin büyük endüstriyel zincir firmalarının ve günlük ihtiyaçları tedarik edenlerin keyfi bir şekilde kapanmasının önüne geçmek için gereklilikler getirdiğini ifade eden Zhao, endüstri alanlarının, işletmelerin ve lojistiğin sorunsuz çalışmasını sağlamak amacıyla sürekli çaba sarf edildiğini söyledi.

Zhao, hükümetin küçük ve orta ölçekli firmaların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanarak büyümeye yönelik tedbirlerin uygulanmasını zorladığını da sözlerine ekledi.

Zhao, "Parti kongresinin yol gösterici ilkelerinin uygulanması, Kovid-19 önleme ve kontrolünün ekonomik ve sosyal kalkınma ile etkin koordinasyonu ve makro politikaların sürekli etkileri ile Çin'in ekonomik toparlanmasının sağlam ilerleyen ivmesi daha da pekiştirilecek" dedi.