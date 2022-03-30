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Ekonomik güven endeksi azaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 98,2 iken, Mart ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,7 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 98,2 iken, Mart ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,7 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı Ekonomik Güven Endeksi verini açıkladı. Buna göre, Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 98,2 iken, mart ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,7 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Bir önceki aya göre Mart ayında reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 108,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 116,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 81,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 72,5 değerini aldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat, Mart, Ekonomi, Güncel, Haberler

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