Ekonomik Buhran ve Yeni SGK Düzenlemeleri Üzerine Açıklamalar

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Cenkci, "Türkiye ağır bir ekonomik kriz içinde değil, yıllardır süren ve kalıcı hale gelen ağır bir ekonomik buhran içindedir; çünkü kriz gelir ve geçer. Buhran ise ülkeyi uzun süre etkisi altına alır. Biz bugün ülkece bu buhranın içerisindeyiz. Anlaşılıyor ki ekonomik buhranın faturası yine işçiye, emekçiye yani vatandaşa kesilmiştir. Her geçen gün ise emeklilik hayalin ötesine geçememektedir" dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Zafer Partisi Çalışma Hayatı ve Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün düzenlediği basın toplantısında yeni kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıklamıştır. Teklifin gerekçesi olarak ise özetle; 'Sosyal güvenlik sistemi toplumun refahını güvence altına alan en kritik kamu hizmet alanlarından biridir. Bu sistemin hem aktüelreal dengesini sağlamak ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve aynı zamanda da bu kurumumuzun gelir ve gider dengesi arasından da belli bir oranı sağlamak ve güçlü bir yapısını da sürdürülebilir mahiyet içerisinde devam ettirmesi arzuluyoruz' ifadelerini kullanmıştır.

Türkiye ağır bir ekonomik kriz içinde değil, yıllardır süren ve kalıcı hale gelen ağır bir ekonomik buhran içindedir; çünkü kriz gelir ve geçer. Buhran ise ülkeyi uzun süre etkisi altına alır. Biz bugün ülkece bu buhranın içerisindeyiz. Anlaşılıyor ki ekonomik buhranın faturası yine işçiye, emekçiye yani vatandaşa kesilmiştir. Her geçen gün ise emeklilik hayalin ötesine geçememektedir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak olan değişiklikle birlikte:

"SGK Borçlanmalarında yeni düzenlemeyle yüzde 45 olacaktır"

SGK Borçlanmalarında (yurt dışı borçlanma hariç) prime esas günlük kazancın yüzde 32 üzerinden hesaplama yapılırken bu oran yeni düzenlemeyle yüzde 45 olacaktır. 2025 sonuna kadar geçerli olan günlük asgari borçlanma tutarı 277,39 lira iken yüzde 13'lük artışla birlikte 390,08 TL olacaktır. Bu durumda sigortalılar 2025 yılı için 112,69 lira daha fazla borçlanma tutarı ödeyeceklerdir. Örneğin; 540 gün askerlik borçlanması yapacak biri asgari tutardan 2025 yılı için toplamda SGK'ya 149 bin 790 lira 60 kuruş öderken yeni zamla birlikte 210 bin 643 lira 32 kuruş ödeyecektir yani 60 bin 852 lira 72 kuruş daha fazla ödeyecektir. Bu yeni düzenleme kapsamında doğum borçlanması uygulaması muaf tutulacaktır. Ancak aşağıda belirtilen sürelerde geçen hizmetler yeni düzenlemeden olumsuz etkilenecek ve zamlı ödeme yapacaklardır. Askerlik ve yedek subaylıkta geçen süreler, sigortalı olmaksızın yurt içinde veya yurt dışında yapılan doktora öğrenimi ile tıpta uzmanlık süresi, avukatlık stajı süreleri, grev ve lokavtta geçen süreler, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanıp veya gözaltına alınıp sonrasında beraat edenlerin, tutuklulukta ya da gözaltında geçen süreleri, seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa tarihi ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan sigortalıların, kısmi çalıştıkları aylara ait eksik gün süreleri. Bu süreler, mevcut taslak düzenlemeye göre borçlanma hakkı açısından olumsuz yönde etkilenecektir.

"SGK'ya 602 bin 460lira öderken yeni zamla birlikte 780 bin 160 lira ödeyecektir"

Geçmişte ilgili kanunlar kapsamında terk kodlarıyla durdurulan Bağ-Kur süreleri yani ihya borçlanması prime esas günlük kazancın yüzde 34,75'i üzerinden hesaplama yapılırken bu oran yeni düzenlemeyle yüzde 45 olacaktır. 2025 sonuna kadar geçerli olan günlük asgari ihya tutarı 301,23 lriayken yüzde 10,25'lik artışla birlikte 390,08 lira olacaktır. Bu durumda sigortalılar 2025 yılı için 88,85 lira daha fazla ihya tutarı ödeyeceklerdir. Örneğin; 2 bin gün ihya borçlanması yapacak biri asgari tutardan 2025 yılı için toplamda SGK'ya 602 bin 460 lira öderken yeni zamla birlikte 780 bin 160 lira ödeyecektir. Yani 177 bin 700 lira daha fazla ödeyecektir.

"İmalat sektöründeki yüzde 5'lik işveren desteği devam edecektir"

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının işveren hissesi yüzde 11'den 12'ye çıkarılacaktır. İmalat dışı sektörlerde işverenlere sağlanan yüzde 4'lük SGK prim desteği yüzde 2'ye indirilecektir. Bu destek hazinece karşılanmaktaydı. İmalat sektöründeki yüzde 5'lik işveren desteği devam edecektir. 5510 Sayılı Kanun'un 80. Maddesi kapsamında sigortalıların prime esas günlük üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacaktır."