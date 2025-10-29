Ekonomi yönetiminden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları

Kabinedeki ekonomiden sorumlu bakanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılını sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, alın teri ve akıl teriyle yükselen eserlerle geleceğe yürüdüklerini belirtti.

"Azmimiz kavi, kararlılığımız bakidir." ifadelerini kullanan Kacır, Cumhuriyet'in sadece Türk milletinin değil, dünya mazlumlarının da umut ışığı olduğunu vurguladı.

Kacır, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Mücadelesi kahramanlarını yad ederek, "Zorlukların üstesinden gelmeyi başardığımız nice örnekle dolu tarihimizden aldığımız ilhamla çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyet'imizi yarınlara çok daha güçlü taşıyacağız. Gökleri süsleyen bu al bayrak bizim. Bu memleket bizim, hepimizin." mesajını paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, paylaşımında Cumhuriyet'in 102'nci yılına ulaşmanın gururu ve coşkusunu yaşadıklarını anımsatarak, "Milli Mücadele'nin zorlu şartlarında bağımsızlık uğruna mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet, aziz milletimizin inançla, fedakarlıkla, birlik içinde yazdığı bir destandır. Bugün, bu kutlu mirası daha ileriye taşımak, üretimle, teknolojiyle, yeşille büyüyen bir Türkiye için çalışmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye, dünyanın her köşesinde umudun bayraktarı olmaya devam edecek"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mesajında, milletin 102 yıl önce imanla, cesaretle ve adanmışlıkla küllerinden yeniden doğduğunun altını çizdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman askerleri, aziz şehitleri, gazileri ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla andığını bildiren Bolat, Türkiye'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla sadece geçmişine değil, ebediyete uzanan bir istikamete yürüdüğünü ifade etti.

Bolat, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda ticaretin, üretimin ve ihracatın yüzyılı olduğunu vurgulayarak, "1923'te 50 milyon dolar olan ihracatımız, bugün 390 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. 224 ülkeye uzanan ihracat ağımız, sanayiden teknolojiye, tarımdan hizmet sektörüne kadar her alanda üreten, inanan, güçlü bir Türkiye'nin nişanesidir. Üreten, ihraç eden, adaletle büyüyen güçlü Türkiye, dünyanın her köşesinde ticaretin, umudun ve kardeşliğin bayraktarı olmaya devam edecektir. Rabbim Cumhuriyet'imizi daim, milletimizi kaim eylesin." paylaşımında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin 102'nci yılında, büyük ve güçlü Türkiye idealini hep birlikte daha ileriye taşıyoruz. Milletimizin azmi, desteği ve kararlılığıyla, yarınlara güvenle yürüyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaşarak Cumhuriyet Bayramı'na eşlik etti.