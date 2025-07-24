Ekonomi Yazarı Nazlı Sarp Şişli'de Ölü Bulundu
Şişli'deki evinde ölü bulunan ekonomi yazarı Nazlı Sarp'tan günlerdir haber alınamadığı belirtildi. Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlatırken, ölüm nedeni araştırılıyor.
Ekonomi yazarı Nazlı Sarp, Şişli'deki evinde ölü bulundu.
Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokak'ta ikamet eden Nazlı Sarp'tan birkaç gündür haber alınamaması üzerine polis ekiplerine bilgi verildi.
Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri Sarp'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yeri inceleme ekipleri bir süre evde inceleme yaptı. Şüpheli ölüm ihtimali nedeniyle Sarp'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel