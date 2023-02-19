Ekonomi Uzmanları Çin'in Büyümesi ve Küresel Ekonomiye Sunacağı Katkı Konusunda İyimser

BEİJİNG, 19 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) ekonomi uzmanları, Çin'in 2023'teki ekonomik büyüme görünümü konusunda iyimser olduklarını ve Çin'in bu yıl en güçlü büyümeyi gösteren başlıca ülkelerden biri olmaya devam edeceğini söyledi.

BEİJİNG, 19 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) ekonomi uzmanları, Çin'in 2023'teki ekonomik büyüme görünümü konusunda iyimser olduklarını ve Çin'in bu yıl en güçlü büyümeyi gösteren başlıca ülkelerden biri olmaya devam edeceğini söyledi.

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyen IMF, Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 5,2 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Bu, 2022'nin Ekim ayındaki tahminden 0,8 yüzde puan daha yüksek. Öte yandan Çin'in ekonomik büyümesinin gelecek yıl yüzde 4,5'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

IMF Çin Masası Şefi Steven Barnett, dünya ekonomisinin durumu konulu bir seminerde yaptığı açılış konuşmasında, Çin'in bu yıl en güçlü büyümeyi gösteren başlıca ülkelerden biri olmaya devam edeceğini ve küresel ekonomik büyümeye katkısının yüzde 30 seviyesinde olacağını söyledi.

Seminer, IMF Çin Ofisi ve Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ne (CASS) bağlı Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Çin ekonomisinin büyüme tahminini yükselten IMF, buna karşın 2023 küresel büyüme görünümünü yüzde 2,9 olarak güncelledi. Bu oran, 2022'de kaydedilen yüzde 3,4'lük büyüme oranından daha düşük.

IMF yetkilisine göre bu arka plana rağmen Çin ekonomisinin olağanüstü performansı küresel ekonomik büyüme beklentilerinin iyileşmesine yardımcı olacak.

IMF Çin Masası Şef Yardımcısı Li Xin, Çin'in salgın önleme politikalarını optimize etmesi ve ayarlamasıyla ulaşım, tüketim mallarının toplam perakende satışları ve imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) gibi göstergelerin iyileştiğini ve bunun da piyasa iyimserliğini arttırdığını söyledi. Bu faktörler IMF'yi Çin'in 2023 yılı ekonomik büyüme tahminini yükseltmeye itti.

Veriler, 2020'den 2022'ye kadar Çin ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 4,5 büyüme kaydederek, yüzde 1,8 olan dünya ortalamasını geride bıraktığını ve bu büyüme oranının diğer büyük ekonomilerden daha yüksek olduğunu gösterdi.