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Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, hayatını kaybeden ekonomi muhabirlerini andı

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Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, 'Bir Ömür Ekonomi Yazanlar' anma etkinliğinde hayatını kaybeden ekonomi muhabirlerini andı. Etkinlikte konuşan Şube Başkanı Murat Demircan, anma töreninin 15'incisini gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Üzücü tarafı her yıl andığımız insan sayısı artıyor. 4 meslektaşımızı anarak başladık, bu yıl 11 meslektaşımızı anar olduk. Hepsi bir ömür ekonomi yazan insanlar. Bazılarıyla geçmiş süreçte çalışma fırsatı bulduk. Hakikaten gazetecilik etiğine sadık kalarak, ahlakıyla yaptılar, hepsinin mekanları cennet olsun.' diye konuştu.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, "Bir Ömür Ekonomi Yazanlar" anma etkinliğinde hayatını kaybeden ekonomi muhabirlerini andı.

EMD İzmir Şubesi tarafından İzmir Hisarönü Camisi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, Aytaç Sefiloğlu, Füsun Çağlar, Abdullah Bozkurt, Adnan Çağlayan, Barış Kudar, Cemil Çelik, Güler Özkan, Mehmet Çapman, Özden Alpdağ, Yaşar Sezginer ve Yener Özkesen anıldı.

Etkinlikte konuşan Şube Başkanı Murat Demircan, anma töreninin 15'incisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "15 yıldır anma programını yapıyoruz. Üzücü tarafı her yıl andığımız insan sayısı artıyor. 4 meslektaşımızı anarak başladık, bu yıl 11 meslektaşımızı anar olduk. Hepsi bir ömür ekonomi yazan insanlar. Bazılarıyla geçmiş süreçte çalışma fırsatı bulduk. Hakikaten gazetecilik etiğine sadık kalarak, ahlakıyla yaptılar, hepsinin mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Programa, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, anılan gazetecilerin aileleri, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi üyeleri, gazeteciler ve basın danışmanları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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