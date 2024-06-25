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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı. Toplantıda, AB emisyon ticaret sistemi uygulaması ve sınırda karbon düzenleme mekanizması sürecinde sanayinin yeşil dönüşümü ile istihdam teşvikleri ve etki analizi konuları ele alındı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, AB emisyon ticaret sistemi uygulaması ve sınırda karbon düzenleme mekanizması sürecinde sanayinin yeşil dönüşümü ile istihdam teşvikleri ve etki analizi konuları ele alınacak.

Kaynak: AA / Güncel

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