Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Sürdürülebilir Büyüme ve İstihdam Hedeflerini Belirledi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı hedefine ulaşması için verimlilik artışı sağlayacak, sosyal kalkınmanın temel unsurlarından olan istihdamı ve istihdamın niteliğini artıracak kapsamlı yapısal politikaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında EKK toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, bu yılın yedinci EKK toplantısının gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekonominin gelecek 3 yılına yön verecek Orta Vadeli Program'ın (2026-2028) eylül ayında kamuoyuyla paylaşıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu program, son iki yılda uyguladığımız politikaların devamı niteliğindedir. Temel hedeflerimiz makroekonomik ve finansal istikrarı daha da güçlendirmek, mali disiplini korumak, enflasyonu tek haneye indirmek, üretkenliği ve rekabet gücünü artırmaktır. Böylece dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme tesis edilecek ve kalıcı refah artışı sağlanacaktır. Bu doğrultuda para, maliye ve gelirler politikalarını eşgüdüm içinde hedef odaklı uygulamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, yapısal reformları belirlenen takvim çerçevesinde hayata geçirerek ekonomik kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

Dünya ticaretindeki politika belirsizlikleri ve artan korumacı eğilimlerin, küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, uygulanan ihracat odaklı politikalar, pazar çeşitlendirme stratejileri ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal adımlar sayesinde Türkiye'nin dünya mal ihracatındaki payının yüzde 1,07 seviyesine ulaştığı aktarıldı.

"Küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak politikalar uygulanacak"

Açıklamada, ihracatçıları desteklemek ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar atıldığı belirtilerek bu kapsamda Türk Eximbank'ın sermayesinin artırıldığı, günlük reeskont kredi limitlerinin yükseltildiği, reeskont kredi faiz maliyeti düşürüldüğü ve döviz cinsinden reeskont kredilerinin yeniden kullandırılmaya başlandığı kaydedildi.

İleriki dönemde özellikle yeşil ve dijital dönüşüm odaklı politikalar çerçevesinde finansman imkanlarının genişletilmesi ve destek mekanizmalarının daha etkin kullanımıyla Türkiye'nin küresel ticaretteki gücünün daha da artırılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "İş gücü piyasasında olumlu seyir sürmektedir. İşsizlik oranı 28 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Bu olumlu görünümü iş gücü piyasasının geneline yaymak, iş gücüne katılımı artırmak ve beceri uyumunu güçlendirmek amacıyla yapısal reform adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, genç nüfusun yetkinliklerini geliştirmeye yönelik başta mesleki eğitim olmak üzere eğitim sisteminin kalitesini ve iş gücüyle uyumunu güçlendirecek politikalara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Bu hedefler doğrultusunda yapılan bugünkü toplantıda ele alınan konulara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Potansiyel iş gücünün ekonomiye aktif katılımını teşvik etmeye, eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmeye ve nitelikli istihdamı artırmaya yönelik mesleki eğitim çalışmaları ve ilave öneriler görüşülmüştür. Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin sosyal taraflarla diyalog çerçevesinde yürütülen mevzuat hazırlıklarında gelinen aşama ele alınmıştır. İhracattaki son dönem gelişmeleri ve Türk Eximbank'ın ihracat destekleri değerlendirilmiştir."

Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü bir Türkiye için teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretime daha fazla odaklanılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı hedefine ulaşması için verimlilik artışı sağlayacak, sosyal kalkınmanın temel unsurlarından olan istihdamı ve istihdamın niteliğini artıracak kapsamlı yapısal politikaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesi yapıldı.