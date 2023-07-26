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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Maliye politikamızı kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan, vatandaşlarımızın refahını...

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Maliye politikamızı kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan, vatandaşlarımızın refahını artırmak için kullanılacaktır.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Maliye politikamızı kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan, vatandaşlarımızın refahını artırmak için kullanılacaktır."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Maliye Güncel Haberler

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