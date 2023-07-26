Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Maliye politikamızı kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan, vatandaşlarımızın refahını...

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Maliye politikamızı kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan, vatandaşlarımızın refahını artırmak için kullanılacaktır.