Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Maliye politikamızı kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan, vatandaşlarımızın refahını...
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Maliye politikamızı kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan, vatandaşlarımızın refahını artırmak için kullanılacaktır.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Maliye politikamızı kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan, vatandaşlarımızın refahını artırmak için kullanılacaktır."
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel