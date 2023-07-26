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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Deprem harcamaları hariç tutulduğunda, bütçe açığının milli gelire oranını AB standartlarında tutacak bir yaklaşım...

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Deprem harcamaları hariç tutulduğunda, bütçe açığının milli gelire oranını AB standartlarında tutacak bir yaklaşım devam ettirilecektir.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Deprem harcamaları hariç tutulduğunda, bütçe açığının milli gelire oranını AB standartlarında tutacak bir yaklaşım devam ettirilecektir."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Avrupa Birliği Deprem Güncel Haberler

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