Ekonomi gündemi yoğun geçecek

Türkiye, gelecek haftadan itibaren yoğun ekonomi gündemine odaklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) faiz kararı, ikinci çeyrek büyüme rakamları, Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması ve bütçe çalışması önde gelen konular arasında yer alacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, gelecek günlerde piyasalar, açıklanacak yoğun veri takvimine ve OVP'ye odaklanacak.

Merkez Bankası PPK, faiz kararını 24 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Kurul, temmuzda gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 17,50'ye çıkarmıştı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekileceği tahminlerini paylaştı.

Bu ayın sonunda açıklanacak veriler de piyasaların takibinde olacak. 29 Ağustos'ta Ekonomik Güven Endeksi sonuçları kamuoyuna duyurulacak. Ağustos ayına ilişkin açıklanacak Ekonomik Güven Endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 99,3 değerini almıştı.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisi de 31 Ağustos'ta belli olacak. Bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00'da duyurulacak. Türkiye ekonomisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin de yaşandığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüme kaydetmişti. Eylül ayının başında açıklanacak ağustos ayı ihracat ve enflasyon verileri de yakından takip edilecek. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık yüzde 9,49, yıllık yüzde 47,83'e yükselmişti.

Ticaret Bakanlığı eylül ayının başında ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerini de açıklayacak. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azalışla 143 milyar 435 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,1 artışla 217 milyar 52 milyon dolar olmuştu.

Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanacak

Makro ekonomik göstergelerin yanı sıra eylül ayının ilk yarısında OVP'nin açıklanarak Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. OVP ile Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası çizilecek, 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro gösterge hedefleri belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP çalışmaları sürecinde toplumun değişik kesimlerinin yeni döneme ilişkin beklenti ve önceliklerini istişare toplantılarıyla dinlediklerini aktardı. Eylül ayının ilk yarısında açıklamayı planladıkları OVP hazırlıkları çerçevesinde, son dönemde iş dünyası temsilcileriyle istişareleri sürdürdüklerini belirten Yılmaz, aynı şekilde 2023-2028 dönemini kapsayan 5 yıllık 12. Kalkınma Planı'nı da sonuçlandırmak üzere olduklarını ve ekim ayında Meclis'e sunacaklarını duyurdu.

OVP'nin açıklanmasıyla, 2024 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da hız kazanacak. Bütçe çağrısı, bütçe hazırlama rehberleri ve yatırım genelgesi, yatırım programı hazırlama rehberi Cumhurbaşkanlığı tarafından en geç eylül ayının 15'ine kadar Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanacak 2024 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçesi Cumhurbaşkanlığı tarafından ekim ayının ortasına kadar TBMM'ye sunulacak, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul'da görüşülmesinin ardından kabul edilecek.

Kamu Yatırım Programı da Bütçe Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.