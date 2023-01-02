Ekonomi Gazetesi'nin 40. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı Güncel Haberler BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Li Shulei, Çin'in başkenti Beijing'de Ekonomi Gazetesi'nin yayın hayatına geçmesinin 40. BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Li Shulei, Çin'in başkenti Beijing'de Ekonomi Gazetesi'nin yayın hayatına geçmesinin 40. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen bir toplantıda konuşuyor, 1 Ocak 2023. Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, gazeteye bir kutlama mesajı gönderdi. Li toplantıda, Xi'nin mesajını okudu. (Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi Pekin Güncel Haberler

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