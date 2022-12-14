Ekolojisi Düzelen Çin'in Kuzeydoğusundaki Jingxin Sulak Alanı Daha Fazla Göçmen Kuşu Kendine Çekiyor

Her kış yüzbinlerce göçmen kuş, güneye doğru yaptıkları yolculuk sırasında Çin'in Jilin eyaletindeki Jingxin Sulak Alanı'nda mola veriyor.

Her kış yüzbinlerce göçmen kuş, güneye doğru yaptıkları yolculuk sırasında Çin'in Jilin eyaletindeki Jingxin Sulak Alanı'nda mola veriyor.

Yerel hükümetin koruma çalışmalarının artmasıyla son yıllarda burada görülen göçmen kuşların sayısında artış yaşanıyor.

Bu kuşlar arasında Çin'de birinci sınıf devlet koruması altında bulunan bir tür olan Çin mergus ördekleri bulunuyor.

Bu ördeklerin Dünya'da 10 milyon yıldan uzun süredir yaşadıklarına inanılıyor ve bu ördeklere "yaşayan kanatlı fosiller" deniliyor.

Yerel hükümet sulak alana yönelik devriye ekipleri oluşturdu. Bu ekipler, kuşların korunması konusunda halkın farkındalığını artırıyor ve başta Çin mergus ördekleri olmak üzere kuşların üreme yerleri ve göç rotaları boyunca devriyeye çıkıyor.

SES (Çince): LİU GUOQİNG, Jilin'deki Hunchun Ormancılık Bürosu'nda korucu:

"2023'te Çin mergus ördeklerinin korunması projesini devam ettireceğiz ve bu yıl yaptığımız gözlemlere göre 2022'de mola verdikleri yerlerde ördekler için yapay yuvalar inşa edeceğiz. Bunun Çin mergus ördeklerinin daha fazla korunmasına yardımcı olmasını umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hunchun'dan bildiriyor. (XHTV)