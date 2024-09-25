Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Başladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ikinci dönemi başlayan Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı, tarım alanındaki yenilikleri gençlerle buluşturacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Uluçınar Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlik için farklı kentlerden gelen 18-23 yaş aralığındaki 90 genç, görevliler tarafından İskenderun Otobüs Terminali'nde karşılandı.

Arsuz ilçesindeki kampa götürülen katılımcılar, kayıtlarını yaptırdı.

Tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak kamp, 30 Eylül'de sona erecek.

Etkinlikte "Topraksız Tarım ve Diğer Modern Tarım Teknikleri", "Tarımda Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Çözümler", "Tarım ve Teknoloji Entegrasyonu" ile "Tarım ve Toplum" başlıklarında eğitimler verilecek.

Katılımcılar, teorik eğitimlerin ardından tarla ve seralarda inceleme yapacak.

Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı'nın 18 Eylül'de başlayan ilk dönemi, 23 Eylül'de sona ermişti.