EKO İKLİM Zirvesi - Mansur Yavaş, Fatma Şahin, Prof. Dr. Musa Yıldız, Müfit Can Saçıntı - Haberler

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EKO İKLİM Zirvesi - Mansur Yavaş, Fatma Şahin, Prof. Dr. Musa Yıldız, Müfit Can Saçıntı

AA - Güncel
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EKO İKLİM Zirvesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşması Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

ANKARA (AA) - EKO İKLİM Zirvesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşması

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın konuşması

Oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın konuşması

ANKARA - Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nın açılış töreni ATO Cogresium'da yapıldı.

EKO İKLİM Zirvesi - Mansur Yavaş, Fatma Şahin, Prof. Dr. Musa Yıldız, Müfit Can Saçıntı

EKO İKLİM Zirvesi - Mansur Yavaş, Fatma Şahin, Prof. Dr. Musa Yıldız, Müfit Can Saçıntı

EKO İKLİM Zirvesi - Mansur Yavaş, Fatma Şahin, Prof. Dr. Musa Yıldız, Müfit Can Saçıntı

AA / Güncel

Mansur Yavaş, Fatma Şahin, Türkiye, Ankara, Güncel, Haberler

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