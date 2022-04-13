Gaziantep'te ihtiyaç sahiplerine pide ekmeği 1,5 liradan satılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Fırıncılar Odası'nın yaptığı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan ekmekte indirim kampanyasına pide fırınları da dahil edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, indirimle 2 lira 25 kuruş olan pide, uygulamadan yararlanan vatandaşlar için 1,5 lira oldu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yararlanan ihtiyaç sahibi 126 bin vatandaşı kapsayan kampanya, günlük 5 ekmek olacak şekilde aylık 150 ekmekte uygulanarak aile ekonomisine destek sağlıyor.

Son düzenlemeyle somun ve pidelerin her biri için indirim geçerli hale getirildi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yapılan uygulama, daha önce sadece 200 gramlık somun ekmek fiyatlarında uygulanırken indirim kapsamı genişletilerek buna pide de eklendi.

Sadece ramazan ayı ile sınırlı olmayan kampanya, fırınlar ve pidecilerin gönüllülüğü üzerinden yıl boyu devam edecek.