EKMEK ÜRETİCİLERİ SENDİKASI BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI-1 Güncel Haberler BİR televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında "Türk milletini alenen aşağılamak" suçundan Resen soruşturma başlatıldı. BİR televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında "Türk milletini alenen aşağılamak" suçundan Resen soruşturma başlatıldı. Kolivar, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ekmek Güncel Haberler

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