Üye Girişi
Haberler

Ekmek Teknesinin Onuru: Albay Naim Tavlı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ekmek Teknesinin Onuru: Albay Naim Tavlı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, oğlunun nişan merasiminde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Memleketi Sakarya'da düzenlenen cenaze törenine ailesi, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MEMLEKETİ SAKARYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da katıldığı oğlunun nişan merasiminde halay sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Diyarbakır İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, için memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçeye bağlı Limandere Mahallesi Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Tavlı'nın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Sakarya Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Sakarya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Sayılan, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, ilçe protokolü ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. 2 çocuk babası Albay Tavlı'nın çocukları Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılıp ağladı. Tavlı'nın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Limandere Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Levent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kalp Krizi Diyarbakır Politika Jandarma 3-sayfa Sakarya Güncel Albay Ekmek

Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

Süper hücrenin vurduğu şehrimiz sele teslim

 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı

Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyah Kalp 2. bölüm tek parça izle! Siyah Kalp full HD bölüm izle! Siyah Kalp son bölüm neler oldu? Kör Nokta ilk bölüm tek parça izle! Kör Nokta full HD bölüm izle! Kör Nokta son bölüm neler oldu? Kör Nokta dizisi nerede çekiliyor? Kör Nokta dizisi konu nedir, oyuncuları kimler? Gönül Dağı 145. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yusuf Demir neden yok, cezalı mı? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Yusuf Demir neden oynamıyor? Hakim Ziyech neden yok, cezalı mı? Derbi (GS-FB) maçında Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Eylül GS-FB derbi maçı var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports Canlı İzle! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı yayın! 21 Eylül derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });