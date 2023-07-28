Ekmek Dağıtarak Kazanan Kahraman

Kahramanmaraş'ta yaşayan Mehmet Dökme, gece 2'de işe başlayarak 7 köyün günlük 700 ekmeğini dağıtarak geçimini sağlıyor. Dökme, aynı zamanda köylülerin diğer ürünlerini de şehre götürüp satıyor.

Ekmek parasını 7 köyün ekmeğini dağıtarak kazanıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta gece 2 de işe başlayan Mehmet Dökme günlük 700 adet ekmeği yaşadığı Bertiz bölgesindeki 7 mahalleye 7 saat boyunca dağıtarak kendi ekmeğini kazanıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz bölgesinin Karamanlı mahallesinde yaşayan Mehmet Dökme, 5 yıldır kendi aracı ile kapı kapı dolaşarak ekmek dağıtıyor. 7 yıldır sürdürdüğü işini severek yapan Dökme, 7 köyün günlük 700 ekmeğini 7 saatte dağıttığını ifade etti.

Ekmeğini ekmek dağıtarak kazanan Dökme, "Bertiz mevkiimizdeki 7 köyüne ekmek dağıtımı yapıyorum. Her gece 2-3 gibi şehir merkezinden ekmekleri alıp çıkarım köydeki insanları kapı kapı gezerek tek tek ekmeklerini dağıtırım. İşim bu. Günlük 700 civarında ekmek dağıtımı yapıyoruz. Ekmek dağıtım işi bittikten sonra köydeki insanlarımızın işlerini hallediyorum"dedi.

Çeşitli ürün toplayan köylülerin ürünlerini alıp şehre götürdüğünü de belirten Dökme, onları satan köydeki sakinlerin gelirle kışlık yiyeceklerini aldıklarını kalanı da harçlık yaptıklarını ifade etti.