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EKMEK ARASINDA SAKLADIĞI SİLAHLA GARSONU VURDU, MEKAN SAHİBİNİN KARDEŞİ DE ONU

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ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde bir gazinoya alınmayan kişi, ekmeğin arasına koyarak sakladığı silahla garsonu bacağından vurdu.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde bir gazinoya alınmayan kişi, ekmeğin arasına koyarak sakladığı silahla garsonu bacağından vurdu. Olayı gören mekan sahibinin kardeşi ise kendi silahıyla ateş ederek saldırganı ağır yaraladı.

Olay dün gece Kozlu'da bulunan bir gazinoda meydana geldi. Mekana girmek isteyen Serkan Uzun(48), içeriye alınmayınca evine giderek silahını aldı. Silahı elindeki ekmeğin arasına koyarak tekrar gazinoya gelen Serkan Uzun, kendisini içeri almayan garson Tarık K.'nın bacağına ateş etti. Yaralanan garson yerde kalırken, olayı gören mekan sahibinin kardeşi Yunus Aydın(44) ise, kendi silahı ile ateş ederek saldırgan Serkan Uzun'u vurdu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine mekana polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan garson Tarık K. ve saldırgan Serkan Uzun, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırganı silahla yaralayan Yunus Aydın ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yunus Aydın, bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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