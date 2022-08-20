Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran şüpheliyi, mekan sahibinin kardeşi yaraladı (2) Güncel Haberler TUTUKLANDIKozlu ilçesindeki bir gazinoda garson Tarık K.'yı silahla yaralayan, Serkan Uzun'a da ateş ederek bacağından ve elinden yaralayan Yunus Aydın, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. TUTUKLANDI Kozlu ilçesindeki bir gazinoda garson Tarık K.'yı silahla yaralayan, Serkan Uzun'a da ateş ederek bacağından ve elinden yaralayan Yunus Aydın, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. ZONGULDAK, - Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yunus Aydın Serkan Uzun Güncel Haberler

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