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Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran şüpheliyi, mekan sahibinin kardeşi yaraladı (2)

Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran şüpheliyi, mekan sahibinin kardeşi yaraladı (2)

Güncel Haberler

TUTUKLANDIKozlu ilçesindeki bir gazinoda garson Tarık K.'yı silahla yaralayan, Serkan Uzun'a da ateş ederek bacağından ve elinden yaralayan Yunus Aydın, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kozlu ilçesindeki bir gazinoda garson Tarık K.'yı silahla yaralayan, Serkan Uzun'a da ateş ederek bacağından ve elinden yaralayan Yunus Aydın, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

ZONGULDAK, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunus Aydın Serkan Uzun Güncel Haberler

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