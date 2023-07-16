Ekmek Arasına Gizlenmiş Uyuşturucu Madde Yakalandı
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Beşiktaş'ta polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları motosikletli 2 kişinin elindeki poşette, ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.
EŞİKTAŞ'ta polis ekipleri şüphe üzerine motosikletli 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin elindeki poşette, ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel