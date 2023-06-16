Ekmek almaya giden 8 yaşındaki Eren'den 16 saattir haber alınamıyor

Ekiplerin Eren'i bulmak için çalışmaları sürüyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki evinden iddiaya göre ekmek almak için çıkan 8 yaşındaki çocuktan 16 saattir haber alınamıyor. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çavuşağa Mahallesi 3028. Sokak'taki evinden sabah saatlerinde ekmek almak için çıkan Eren E. uzun süre evine dönmedi. Eren E.'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Eren E.'yi bulmak için geniş çaplı çalışma başlatırken, Eren E.'den henüz bir ize rastlanamadı.

Ekiplerin Eren E.'yi bulmak için başlattıkları çalışma sürüyor.