Ekmek Almaya Çıktı Bombardımana Hedef Oldu - Haberler

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Ekmek Almaya Çıktı Bombardımana Hedef Oldu

DailyMotion.com - Güncel
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Victor Gubarev, Harkiv'deki apartmanının önüne düşen bir mermi parçasının isabet etmesi sonucu ölmesinden dakikalar önce ekmek almak için dışarı çıkmıştı.

Victor Gubarev, Harkiv'deki apartmanının önüne düşen bir mermi parçasının isabet etmesi sonucu ölmesinden dakikalar önce ekmek almak için dışarı çıkmıştı. Gubarev'in kızı Yana Bachek, bombardıman başladığında ailenin evinin yakınında bulunan kendi dairesindeydi

DailyMotion.com / Güncel

Harkiv, Güncel, Haberler

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