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Ekmek Almak İçin Çıkan Kadın Sokakta Hayatını Kaybetti

Ekmek Almak İçin Çıkan Kadın Sokakta Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Çukurova ilçesinde ekmek almak için çıkan 59 yaşındaki Gülbayez Demirel, sokakta yürürken aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirel'in yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ekmek almak için evinden çıkan 59 yaşındaki kadın, sokakta rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Belediye Evleri Mahallesi'nde ikamet eden Gülbayez Demirel (59), ekmek almak için evinden çıktı.

Demirel, sokakta yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanarak yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alarak olay yerine giden Demirel'in eşi ve çocukları gözyaşı döktü.

Demirel'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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