Ekler Tatlıları Yenilikçi ve Farklı Seçeneklerle Tatlı Tutkunlarının İlk Tercihi Haline Geliyor

Geleneksel tatlılar yerini daha yenilikçi ve farklı seçenekleri bulunan ekler gibi tatlılara bırakıyor. Ekler tatlıseverlerin son dönemdeki tercihleri arasında yer alıyor. Kek ve hamur işleri pazarının talebiyle birlikte eklerin popülerliği artıyor.

Tatlıseverlerin son dönemdeki tatlı tercihlerini değerlendiren Ekleristan Şube Kurucularından Gıda Mühendisi Tuçe Yıldırım Gün, "Geleneksel tatlılar rafa kalkıyor, yerini ekler gibi daha yenilikçi ve farklı seçenekleri bulunan tatlılara bırakıyor" dedi.

Sonbaharın yaklaşmasıyla dondurma sezonu kapanırken, yerini serin havalarda tüketilebilecek alternatif tatlılara bıraktıüğını aktatan Gün, "Hem soğuk hem de sıcak şekilde tüketilebilen ekler tatlıseverlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Tatlı tutkunları son dönemde farklı lezzetlerin arayışına girdi. Bununla birlikte geleneksel tatlılar da rafa kalktı. Tüketiciler artık daha yenilikçi ve farklı seçenekleri bulunan tatlılara ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Gün, "Son dönemde kek türündeki ürünlerin yer aldığı tatlılar büyük bir ivme yakaladı. Nitekim, The Business Research Company'nin konuya ilişkin hazırladığı rapor, bu yılı 92,44 milyar dolarla kapatması beklenen kek ve hamur işleri pazarının yoğun taleple 2027'de 122,68 milyar dolara ulaşacağına işaret ediyor. Biz de uzun yıllara dayanan deneyimimizden hareketle ekler başta olmak üzere tüketicilerin en çok makaron, profiterol, sufle farklı aromalarla çeşitlendirilen tatlıları tercih ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAZE VE DOĞAL ÜRÜNLER KULLANIYORUZ"

Eklerin ilk olarak Fransa'da yapılmaya başladığını aktaran Gün, "Fransızcada şimşek patlaması anlamına gelen adını yenildiğinde içindeki kremanın verdiği lezzetten alıyor. Ekler, yumuşak hamurlu, içinde vanilyalı krema üstünde çikolata kapmalı olarak bilinen bir tatlı. Fakat son dönemde tüketicilerin de farklı tatları deneyimleme isteğine göre artık birçok alternatifi bulunuyor. Katkısız, doğal ve taze ürünlerle, günlük olarak ürettiğimiz ekler ile farklı beğenilere sahip tüketicilere hitap ediyoruz" dedi.

"ÜRÜNLERİMİZİN RENKLENDİRMESİNİ GIDA BOYASIYLA DEĞİL, TAZE MEYVELERLE YAPIYORUZ"

"Klasik tadının dışına çıkarken kaliteli ve taze ürünlerin kullanılarak lezzet katılması, ekleri tüketicilerin en'lerinde ilk sıralara taşıyor" diyen Gün, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Biz tatlılarımızda kesinlikle gıda boyası gibi kanserojen ürünler kullanmıyoruz. Taze meyvelerden elde ettiğimiz karışımlarla renklendiriyoruz. Antep fıstığı, fındık gibi ürünlerde de doğal ve taze olanları kullanıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki 400'den fazla şubemizdeki 26 farklı çeşidiyle hizmet veriyoruz. Bunlar arasında antep fıstıklı, limonlu, çilekli, mochalı, fındıklı, hindistan cevizli, karamelli, frambuazlı gibi ürünler bulunuyor."