Ekipler Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi "Çeme Sidan" mevkisinde arıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 57'nci gününde sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları Müküs Köprüsü'nden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki "Çeme Sidan" mevkisinde yoğunlaştı.

Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Siirt'ten jandarma, UMKE, AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının görev aldığı çalışmalara, dalgıçların bölgede dalış yapabilmesi için Pervari İlçe Özel İdaresine ait iş makinesi ile de destek veriliyor.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun'un koordinatörlüğünde yürütülen çalışmaları hemşirenin babası Aydın Güneş ve diğer yakınları da takip ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.