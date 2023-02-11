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EKİPLER, ENKAZ ALTINDA YAŞADIĞI TESPİT EDİLEN 3 KİŞİ İÇİN SEFERBER OLDU

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KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde yıkılan binaların enkazından termal kamera ile vücut ısısı alınan 3 kişiye sağ ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde yıkılan binaların enkazından termal kamera ile vücut ısısı alınan 3 kişiye sağ ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

İkinci depremin merkez üssü olan Elbistan'da arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Termal kameralar ile yıkılan binaları gezen ekipler, Kümbet Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı binanın enkazında 1 kişinin, Orhangazi Mahallesi'ndeki 5 katlı Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'nın enkazında ise 2 kişinin olduğunu tespit etti. Ekipler, dün akşam saatlerinde vücut ısısı alınan depremzedelerin kurtarılması için çalışma başlattı. Çok sayıda ekip, yaşam belirtisi gösteren 3 kişiye ulaşmak için çalışıyor. (DHA)

Görüntü Döümü

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-Enkaz altında kalan insanlar için arama-kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAS, (DHA)

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Elbistan Termal Güncel Haberler

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