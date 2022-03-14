Ekip, Yıldırım'ın Türkiye'ye kimyasal madde sokma planını bozdu.

'Teşkilat', aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken #KontrTakip etiketiyle de sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Teşkilat'ın dün akşam yayınlanan bölümünde neler oldu:

Ekip, kimyasal madde taşıyıcısının konumuna ulaşıp bir operasyon düzenledi. Operasyon sırasında taşıyıcı kaçarken, çatışmada özel time bağlı 4 askerimiz şehit düştü. Bu kayıp sonrası büyük bir üzüntü yaşayan ekip iyice hırslanarak hem şehitlerimizin intikamını almak hem de kimyasal madde konusunu kapatmak için harekete geçti.

Yıldırım'ın kimyasalı Türkiye'ye sokma planı ekibin nokta atışı operasyonuyla sekteye uğrayınca Yıldırım yeni hedefine yöneldi ve İsrail'in Türkiye'ye 10 yıl önce sattıkları, sonra da bakım onarım için alıp iade etmedikleri SİHA'yı gizlice ele geçirdi. SİHA'ya kimyasal madde yerleştirerek bölgede bir saldırı düzenlemeyi hedefledi.

Yaşadıklarıyla iyice hayal kırıklığına uğrayan Barış'ın karşısına çıkan Mete Başkan, ona yol gösterdi. Barış da babası gibi vatana hizmet etmeye karar verdi ve Tövbekar'ın yanına yerleşti.

Uzay ve Gürcan'ın yaptığı incelemeler sonucunda kuryeyi ele geçiren ekip, yeni hedeflerine doğru yola çıktı. Ulaşılan adreste Türk bayraklı SİHA'yı gören ekip büyük bir şok yaşadı. Bölgedeki insanlara zarar gelmeden SİHA'nın kontrolünü ele geçiren ekip başarılı bir operasyona daha imza attı.

Bu sırada gizli görevde olan Hakkı, ekibe yardım için bölgeye gitti. Örgütün hastanesine sızan Hakkı yeni bilgiler ele geçirdi ancak çıkan çatışma sonrası vuruldu.

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