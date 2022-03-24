Ekip, Mete Başkan'ın intikamını almak için mücadele ediyor…

"Teşkilat" 2. Sezon 40. Bölüm 27 Mart 2022 Pazar/ 20.00/ TRT 1

Yeni bölümü merakla beklenen 'Teşkilat', sıradışı hikayesi, aksiyon dolu sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

'Teşkilat'ta bu hafta neler olacak:

Ekip, Mete Başkan'ı hayatta tutabilmek için büyük bir cenderenin içinden çıkmak zorundadır. Ekibin vatan toprağına dönmesi için tüm birimler seferber olurken, ekip üyelerinin ise tek bir hedefi vardır: İntikam!

Büyük operasyon başlar ancak operasyonun her aşamasında ekip üyeleri kendi duyguları ile yüzleşmek durumunda kalır. Mete Başkan'a verdikleri şeref sözünü tutabilmek için verdikleri mücadele ekip üyeleri hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyecektir.

Teşkilat'ta Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Mustafa Açılan, Bülent Bilgiç, Mehmet Ergenç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl rol alıyor. Teşkilat'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Burak Arlıel ve Burak Müjdeci oturuyor.

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