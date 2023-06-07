Ekinözü ilçesinde depremzedelere 500 köy evi yapılacak

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde depremin ardından kırsal mahallelerde yapılacak 500 adet köy evinden 41'inin temeli atıldı.

Ekinözü'nde 6 Şubat'taki asrın felaketinin ardından şehrin ve kırsal mahallelerin yeniden inşası, hazırlanan planlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Depremden etkilenen ilçe kırsalında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılacak köy evi sayısı ise 500 olarak belirlendi. Depremzede vatandaşların afete dayanıklı, konforlu ve modern mimari ile yeni yaşamlarını sürecekleri ilk köy konutlarının temeli, ilçeye bağlı Ortaören Mahallesi'nde atıldı. Temel atma programına, Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış, Belediye Başkanı Bilal Eker, İlçe Emniyet Amiri Bahadır Taphasan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende değerlendirme yapan Kaymakam Abdulhamit Bağış, ilçede yaraların devlet-millet dayanışması ile sarıldığını söyledi.

Köy evlerinin 1 yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten Bağış, "İnşallah depremzede hemşehrilerimiz planlanan sürede yeni evlerine kavuşacak. Bugün burada 41 köy evimizin temeline ilk betonu döküyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Belediye Başkanı Bilal Eker ise ilçede toplamda 500 köy evi yapılacağının bilgisini vererek, "TOKİ tarafından yapılacak olan köy evlerinin temelini attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde köy evlerimiz söz verilen sürede tamamlanarak hemşehrilerimize teslim edilecek inşallah. Köy evlerimiz, zemin etüdü ve diğer kontroller yapıldıktan sonra yerleri seçiliyor. Hemşehrilerimiz, yeni yuvalarında güvenli ve mutlu bir şekilde yaşayacak inşallah. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ