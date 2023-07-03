İzmir'in Kiraz ilçesinde, ekin tarlasında başlayan yangın, otluk ve bozuk ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ekin tarlasında başlayan yangın ormana sıçradı

İZMİR - İzmir'in Kiraz ilçesinde, ekin tarlasında başlayan, otluk ve bozuk orman sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kiraz ilçesi Yağlar Mahallesi'nde çıktı. Ekin tarlasında başlayan yangın, daha sonrada otluk ve bozuk ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler; 4 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 iş makinesi ile yangına müdahaleye başladı. Bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.