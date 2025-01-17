Ekin Saplarından Sanat Eserleri Yaratan Emekli Öğretmen

Osmaniye'de emekli öğretmen Hazım Yakar, tarlalardan topladığı ekin saplarını 32 yıldır sanat eserine dönüştürüyor.

Kadirli ilçesinde oturan 76 yaşındaki Yakar, 1992'de görev gereği gittiği Kastamonu'da gördüğü, ekin sapıyla yapılmış semazen tablosundan çok etkilendi.

Ekin saplarını hat çalışmasında da kullanabileceğini düşünen Yakar, bu kapsamda denemeler yapmaya başladı.

Yakar, ekin saplarını kullanarak hat çalışmasıyla Kur'an-ı Kerim'den ayet ve surelerin yer aldığı tablolar oluşturdu.

Bu konuda her geçen gün kendini geliştiren Yakar, 32 yıllık sürede 9. kişisel sergisini açtı.

İlerleyen yaşına rağmen yeni tablolar yapmaya devam eden Yakar, bu sanatı öğretip gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Hazım Yakar, AA muhabirine, 45-50 yıldır hat sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

Ekin sapıyla bu sanatı buluşturmaya, yıllar önce bir tablodan esinlenerek başladığını anlatan Yakar, "Yaptıkça zevk aldım, zevk aldıkça yaptım. Önce küçüklerden başladım. Daha sonra zor olanlarını yazmaya başladım ve yazdıkça zevk aldım. Allah'ın lütfettiği lütufla yapmaya çalıştım." diye konuştu.

Yakar, çalışmalarıyla bugüne kadar 1'i Mersin'de olmak üzere 9 sergi açtığını bildirdi.

Son olarak Kadirli'de çalışmalarını sanatseverlerle buluşturduğunu anlatan Yakar, bu sergiden elde ettiği gelirin yarısını Gazze'ye göndereceğini dile getirdi.

Zamanının çoğunu evinde bu sanatı icra ederek geçirdiğini belirten Yakar, şunları kaydetti:

"Bir çarşı kültürüm yok. İşim olmazsa çarşıya gelmem. Bir işim olduğu zaman gelir halleder, dönerim. Yoksa evde bunlarla uğraşıyorum ve uğraşmaktan da zevk alıyorum. Cenabımevla güç kuvvet verdikçe, gözüm görüp elim tuttukça da inşallah devam edeceğim. Öğrenmek isteyene öğreteceğim inşallah. Birkaç talebem var şu an."