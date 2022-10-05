Ekim ayında sıcaklığın 32 derece olduğu ilçede serinlemek isteyenler soluğu denizde aldı

ANTALYA Antalya'nın Alanya ilçesinde Ekim ayında termometreler 32 dereceyi gösteriyor. Deniz suyu sıcaklığının 27,3 olduğu ilçede vatandaşların serinlemek için denize girdiği görüldü.

Türkiye'de ekim ayının gelmesiyle yurdun pek çok noktasında sıcaklıklarda düşüşler yaşandı. Yurdun önemli turizm noktaları arasında yer alan Antalya'nın Alanya ilçesinde Meteoroloji verilerine göre sıcaklık 32 derece olarak ölçüldü. Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre ilçede deniz suyu sıcaklığının 27,3 olduğu belirtildi. İlçede sıcaklardan bunalan vatandaşların Ekim ayında serinlemek için denize girdikleri görüldü. Sahillerde bulunanların büyük çoğunluğunun ise turist olması dikkatlerden kaçmadı.