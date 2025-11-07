Haberler

Ekim Ayında Külçe Altın En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Külçe altın, Yİ-ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde en yüksek reel getiri oranlarını elde etti. Yatırımcılar için mevduat ve DİBS gibi diğer araçlar da belirli kazançlar sağlarken, BİST 100 ve döviz kurları kayıplar yaşadı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 13,63, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 12,61 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

TÜİK, ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu. Aylık en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,61 oranlarıyla külçe altında görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,50 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,79 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan doları yüzde 0,41, euro yüzde 1,23 ve BİST 100 endeksi yüzde 3,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,59 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken;  DİBS yüzde 0,12, Amerikan Doları yüzde 1,31, euro yüzde 2,12 ve BİST 100 endeksi yüzde 4,82 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Üç aylık değerlendirmede külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,56 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,32 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40,94 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kaydedildi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 11,60, DİBS yüzde 4,63, euro yüzde 2,56 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan doları yüzde 3,82 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,69 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 6,67 ve DİBS yüzde 0,01 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 1,97, Amerikan doları yüzde 8,07 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
